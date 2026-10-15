سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات لبنان به بیروت سفر کرده است، با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات لبنان به بیروت سفر کرده، با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار و رایزنی کرد.

دو طرف ابعاد مختلف روابط دوجانبه و راهکارهای گسترش همکاری‌های راهبردی میان تهران و بیروت را بررسی کردند.

دو مقام درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بحث و رایزنی کردند.