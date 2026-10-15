در نشست توسعه روستایی قزوین با حضور معاون رئیس‌جمهور، فرمانداران و بخشداران استان با برآورد نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومانی، خواستار تأمین اعتبارات ملی برای رفع محرومیت، بهبود آب کشاورزی و راه‌ها شدند.

درخواست اعتبارات ملی برای آب، راه و توسعه روستایی قزوین

درخواست اعتبارات ملی برای آب، راه و توسعه روستایی قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با مدیران استان قزوین، با طرح مطالبات صریح و چالش‌های جدی فرمانداران و بخشداران ادامه یافت؛ نشستی که در آن برآورد شد تکمیل زیرساخت‌های روستایی استان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

صدای بخشداران: از استقلال مالی تا توسعه گردشگری «یله‌گنبد»

محمدرضا ملکی، بخشدار کوهین به نمایندگی از ۱۹ بخشدار استان قزوین، با اشاره به محرومیت مناطق کوهستانی با وجود نزدیکی به پایتخت، تصریح کرد: راه‌های دسترسی غیراستاندارد، کمبود آب آشامیدنی پایدار، ضعف بهداشت و درمان و تأخیر در تأمین قیر رایگان و اعتبارات بنیاد مسکن، روند بهسازی معابر را با چالش مواجه کرده است.

وی خواستار بازنگری در توزیع درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از دهیاری‌های کوچک و کم‌جمعیت شد و افزود: کمبود اعتبارات هزینه‌ای، فرسودگی خودرو‌های اداری و اتکای بخشداری‌ها به منابع دهیاری‌ها، جایگاه نظارتی و استقلال این نهاد‌ها را تضعیف کرده است.

نماینده بخشداران قزوین همچنین توسعه منطقه گردشگری آبگرم یله‌گنبد در کوهین را نیازمند ۸ کیلومتر آسفالت، خط پایدار انتقال آب و پوشش تلفن همراه دانست.

مافی بخشدار آبیک با تأکید بر اینکه دسترسی به تلفن همراه و اینترنت دیگر یک امکان جانبی نیست، از ضعف خدمات مخابراتی متناسب با هزینه‌ها انتقاد کرد.

وی همچنین بهسازی و روکش راه‌های روستایی و حمایت از کشاورزان خُرد و گندم‌کاران در برابر افزایش قیمت نهاده‌ها را از مطالبات جدی روستاییان برشمرد.

صدای فرمانداران: امنیت غذایی، آب کشاورزی و اورژانس روستایی

در ادامه، محمدرضا فتح‌خانی، فرماندار آوج به نمایندگی از فرمانداران استان، با تأکید بر اینکه قزوین حدود ۱۰ درصد از زنجیره تأمین غذایی کشور را بر عهده دارد، هشدار داد: وابستگی ۷۰ درصد آب مصرفی کشاورزی به منابع زیرزمینی و محدودیت منابع آبی، ضرورت تخصیص اعتبارات ملی به پروژه‌های آب کشاورزی را دوچندان کرده است.

وی همچنین با اشاره به طولانی بودن زمان انتقال بیماران در مناطق روستایی (دست‌کم یک ساعت)، خواستار توسعه پایگاه‌های اورژانس روستایی با مشارکت خیران و حمایت دولت شد و سرمایه‌گذاری در گردشگری مناطق شمالی (الموت) و جنوبی استان را ابزاری کلیدی برای ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان برشمرد.