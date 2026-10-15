رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت از دستگیری متخلفان شکار و صید غیر بومی، پس از دو روز گشت‌زنی و پیاده‌روی در ارتفاعات سفیدکوه تفت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی علیان از دستگیری متخلفان شکار و صید و معرفی آنان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این افراد که از شکارچیان حرفه‌ای و غیربومی استان‌های همجوار و دارای سابقه شکار در استان بودند، پس از دو روز گشت‌زنی و پیاده‌روی در ارتفاعات سفیدکوه تفت، دستگیر شدند. وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های حفاظتی برای مقابله با تخلفات شکار و صید اظهار داشت: در جریان این عملیات، متخلفان به دنبال شکار غیرمجاز یک رأس میش وحشی شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این عملیات با مشارکت و همکاری مؤثر محیط بانان، همیاران محیط زیست، قرقبانان و عوامل انتظامی پایگاه نصرآباد و پس از دو روز پیاده‌روی و گشت‌زنی در مناطق کوهستانی سفیدکوه شهرستان تفت به نتیجه رسید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید خاطرنشان کرد: پرونده افراد دستگیرشده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

علیان در پایان با قدردانی از همکاری نیرو‌های انتظامی، همیاران محیط زیست و قرق بانان، بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از حیات وحش و مقابله با شکار غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.