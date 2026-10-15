یک دستگاه غلتک در یکی از خیابان‌های شهر ایلام به دلیل خالی شدن ترمز از کنترل خارج شد، اما با مهارت راننده بدون تلفات متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛یک دستگاه غلتک در یکی از خیابان‌های شهر ایلام، کنترل خود را از دست می‌دهد و به سمت پایین‌دست حرکت می‌کند.

در ادامه این حادثه، راننده غلتک با واکنشی سریع و تسلط بر وسیله نقلیه، موفق می‌شود آن را متوقف کند و از بروز خسارت جانی جلوگیری کند.

این حادثه در نهایت بدون تلفات جانی و خسارت قابل توجه به پایان رسید و واکنش سریع راننده، مورد تحسین کاربران فضای مجازی قرار گرفت.