

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که برای حضور در رقابت های سه‌جانبه به بلاروس سفر کرده است، امروز دومین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

شاگردان علی نادری در این تمرین، برنامه‌های آماده‌سازی خود را پیگیری کردند و اجرای ضربات قیچی‌برگردان، از بخش‌های جذاب تمرین ملی‌پوشان بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود، شنبه ساعت ۱۷ به مصاف عمان می‌رود و یکشنبه در دومین بازی خود مقابل تیم میزبان، بلاروس، قرار خواهد گرفت.