به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌مقام مدیرعامل منطقه آزاد سرخس گفت: این دو لاین ورودی وخروجی در پایانه گمرک شهید شوشتری با هدف روان‌سازی تردد ناوگان، کاهش زمان انتظار و تسریع فرآیندهای حمل‌ونقل و ترانزیت کالا ایجاد شد.

محسن پوراحمدی، این سازمان، در نشست مشترک با رضا راستی، ناظر گمرکات استان خراسان رضوی و هیئت همراه، با اشاره به بازدیدهای میدانی و اقدامات انجام‌ شده برای تسهیل ترددهای مرزی افزود: با هماهنگی و تصمیم مشترک مدیران منطقه آزاد سرخس و ناظر گمرکات استان، یک لاین جدید به مسیر خروجی مرز افزوده شده و در حال حاضر مرز زمینی سرخس با دو لاین ورود و دو لاین خروج به ناوگان حمل‌ونقل خدمات ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت گیت‌های خروجی، نقش مؤثری در کاهش تراکم ترافیکی، کوتاه شدن زمان انتظار کامیون‌ها و تسریع تردد ناوگان داشته و سازمان منطقه آزاد سرخس نیز تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات و امکانات خدماتی و رفاهی مرتبط با این مسیرها را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی زیرساخت‌های عملیاتی مرز تصریح کرد: بازنگری در جانمایی باسکول‌ها، اصلاح مسیرهای تردد و تفکیک حرکت کامیون‌های خالی، ترانزیتی و ناوگان مرتبط با تخلیه و بارگیری، با همکاری گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا از توقف‌های غیرضروری و تداخل مسیرهای ترافیکی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی و آماده‌سازی ساختمان دوستی برای استقرار مجموعه‌های خدمات گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این مجموعه ظرف دو ماه و نیم آماده بهره‌برداری شود. همچنین توسعه پارکینگ‌ها، تجهیز سرویس‌های بهداشتی، ایجاد فضاهای استراحت و تقویت پوشش شبکه ارتباطی از دیگر اقدامات در حال پیگیری است.

پور احمدی هوشمندسازی فرآیندهای حمل‌ونقل و ایجاد سامانه نوبت‌دهی هوشمند را از دیگر اولویت‌های این سازمان برشمرد و گفت: به این منظور کمیته لجستیک با مشارکت گمرک، راه‌آهن، پایانه مرزی، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های مشترک، فرآیندهای لجستیکی و تردد مرزی ساماندهی و تسهیل شود.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل فرآیندهای گمرکی از مأموریت‌های اصلی منطقه آزاد سرخس در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی است و این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، تسهیل و تسریع تردد ناوگان جاده‌ای و ریلی از این گذرگاه بین‌المللی را با جدیت دنبال می کنیم.