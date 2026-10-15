مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم، با اشاره به تولید و پخش سه فصل مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» با محوریت جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از برنامه‌ریزی برای ادامه این مجموعه تا سالگرد جنگ رمضان خبر داد و گفت: روایت قصه‌های واقعی مردم، فعالیت نهاد‌های مختلف و حضور فیلم‌سازان جوان از ویژگی‌های اصلی این مجموعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهرنگ ملک‌محمدی با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل‌گیری مجموعه «سرو سپید سرخ» افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از فیلم‌سازان علاقه‌مند بودند اثری تولید کنند، اما این اتفاق به شکل جدی محقق نشد تا اینکه در جنگ رمضان، از روز‌های دوم و سوم، گروهی از فیلم‌سازان به‌صورت خودجوش فعالیت خود را آغاز کردند.

وی گفت: پس از آن، سازمان صداوسیما، سیمافیلم، مؤسسه شهید آوینی و اوج برای تولید مجموعه‌ای از آثار داستانی درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان هماهنگ شدند که حاصل آن، تولید فصل‌های مختلف «سرو سپید سرخ» بود. فصل سوم این مجموعه نیز با تمرکز بر فعالیت‌های نیروی انتظامی در این دو جنگ تولید شده است.

مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم با اشاره به حضور داوطلبانه عوامل تولید در این مجموعه گفت: بسیاری از کارگردانان خودشان برای همکاری اعلام آمادگی کردند. تعدادی از آنها فیلم‌سازان فیلم کوتاه و در آغاز مسیر ساخت آثار داستانی بلند هستند و برخی نیز تجربه بیشتری دارند. بازیگران و دیگر عوامل هم با انگیزه شخصی و احساس مسئولیت در این پروژه حضور یافتند.

ملک‌محمدی، تولید هم‌زمان آثار داستانی با شرایط جنگی را از ویژگی‌های خاص این مجموعه دانست و گفت: بسیاری از قسمت‌ها در شرایطی تولید شدند که حملات و انفجار‌ها در نزدیکی محل فیلم‌برداری اتفاق می‌افتاد. حتی برخی صدا‌های شنیده‌شده در آثار، مربوط به همان اتفاقات واقعی در محل تولید است، با این حال، کار‌ها به دلیل شرایط جنگی متوقف نشدند و بیشتر قسمت‌ها در زمان مقرر به پخش رسیدند.

وی با اشاره به سرعت بالای پیش‌تولید و تولید این آثار تصریح کرد: برخی کار‌هایی که در شرایط معمول ممکن است ۴۰ تا ۴۵ روز زمان ببرد، در این مجموعه طی سه تا چهار روز به سرانجام رسید. در روز‌های نخست نیز هنوز ابعاد برخی اتفاقات به‌طور کامل در رسانه‌ها بازتاب پیدا نکرده بود و به‌تدریج، رویداد‌ها و واکنش‌های مردم در قصه‌ها انعکاس یافت.

مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم با بیان اینکه تاکنون ۳۰ قسمت از این مجموعه در سه فصل تولید شده است، گفت: فصل سوم «سرو سپید سرخ» در قالب شش قسمت از شبکه یک سیما پخش می‌شود و نگارش و آماده‌سازی متن فصل‌های بعدی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم با ادامه این روند، تا سالگرد جنگ رمضان در اسفندماه، فصل دیگری از مجموعه نیز تولید شود. موضوع فصل‌های آینده به شرایط تولید و همکاری ارگان‌های مختلف بستگی دارد.

ملک‌محمدی با تأکید بر اهمیت روایت زندگی مردم در این آثار افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برخلاف بخش عمده جنگ تحمیلی هشت‌ساله، به داخل شهر‌ها کشیده شدند، بنابراین قصه‌های این مجموعه نیز باید از زندگی مردم و اتفاقاتی که در شهر‌های مختلف رخ داده است، سرچشمه بگیرند.

وی با اشاره به تنوع موضوعی قسمت‌های «سرو سپید سرخ» گفت: در فصل‌های مختلف، موضوعاتی همچون فعالیت آتش‌نشانی، امداد و نجات هلال‌احمر، آموزش‌وپرورش و نیروی هوایی ارتش روایت شده است. در فصل سوم نیز علاوه بر فعالیت‌های نیروی انتظامی، موضوعاتی مانند خنثی‌سازی بمب‌های عمل‌نکرده مورد توجه قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، مجموعه تلاش می‌کند در کنار روایت‌های مردمی، رویداد‌های مهم و کمتر روایت‌شده را نیز در قالب داستان به تصویر بکشد. از جمله این آثار می‌توان به قسمت «کاش خانه‌ات پنجره نداشته باشد» با موضوع وطن‌فروشی، قسمت «شکار اجدادی» با محوریت نقش مردم لرستان و بخش «در آسمان» با موضوع عملیات نیروی هوایی ارتش اشاره کرد.

ملک‌محمدی همچنین از طراحی قسمت‌هایی با موضوع فعالیت نیرو‌های پدافند و نیرو‌های هوافضا خبر داد و گفت: تولید آثاری درباره این حوزه‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی و پیچیدگی‌های تحقیقاتی، دشوارتر است، اما تلاش می‌کنیم این موضوعات نیز در ادامه مجموعه مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی داستان‌ها افزود: قصه‌های این مجموعه تنها به تهران محدود نیست و شهر‌ها و استان‌های مختلف، از جمله ارومیه، مشهد، آذربایجان، لرستان و مناطق جنوبی کشور، در روایت‌های آن حضور دارند.

مدیر گروه تولیدات اجتماعی سیمافیلم، استفاده از فیلم‌سازان جوان را یکی دیگر از دستاورد‌های «سرو سپید سرخ» دانست و گفت: بسیاری از کارگردانان این مجموعه از نسل جوان سینما و تلویزیون هستند و برخی از آنها در دهه بیست زندگی خود قرار دارند. حضور این افراد در تولید آثار داستانی بلند و پخش آنها از تلویزیون، فرصت مهمی برای کسب تجربه و ورود به پروژه‌های بزرگ‌تر فراهم می‌کند.

وی درباره همکاری تهیه‌کنندگان متعدد در این طرح نیز گفت: با وجود تفاوت سلیقه‌ها، استاندارد‌های مشخصی برای تولید قسمت‌ها در نظر گرفته شده و تهیه‌کنندگان در کنار یکدیگر به پیشبرد کار کمک کرده‌اند.

ملک‌محمدی درباره دیگر تولیدات گروه اجتماعی سیمافیلم هم گفت: مجموعه «آسفالت» با موضوع سیستان و بلوچستان در حال پخش است. همچنین مجموعه «پرنده کوکی» در قالب ۳۵ قسمت مراحل پایانی فیلم‌برداری را پشت سر می‌گذارد و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه ماه آینده به آنتن برسد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثاری با عنوان‌های «آژانس دوستی ۲» و «شکستن امواج» خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرحها نیز مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده وارد مراحل بعدی تولید شوند.