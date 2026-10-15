رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان مرکز بهره وری ایران بوده و نیازمند توجه بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا منادی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور وبیناری رئیس جمهور و در حضور قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد گفت: بزرگترین بخش خصوصی کشور و ۳۳ درصد صنایع فولاد در آذربایجان شرقی است و در دوران جنگ تحمیلی هیچ نیرویی در این استان تعدیل نشد.

وی با بیان اینکه مردم آذربایجان همیشه طرفدار کشور هستند اظهار کرد: این خطه قلعه بزرگی در برابر دشمنان بوده و در حفاظت از دین اسلام و مذهب تشیع تمام قد ایستاده است و به برکت این ظرفیت‌ها باید به این استان توجه بیشتری شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تبریز در تاریخ ایران و آذربایجان جایگاه ویژه‌ای دارد و این خطه در طول تاریخ و سالیان سال مهد علم بوده است.

منادی ادامه داد: در ۱۰۰ سال اخیر در حوزه علوم انسانی سه علامه تربیت شده که هر سه آن‌ها از تبریز بوده و در مقبره الشعرا ۴۰۰ شاعر از جمله شهریار خفته‌اند و پروین اعتصامی از این دیار بوده و تربیت یافته این شهر است و این موضوع نشان می‌دهد که این خطه ریشه بسیار عمیقی در دل تاریخ و جهان داشته است.

وی با بیان اینکه در بحث عمرانی مشکل آب یکی از دغدغه‌های مردم آذربایجان شرقی است یادآور شد: تکمیل طرح انتقال آب ارس می‌تواند آب شرب و کشاورزی این منطقه و شهر‌های تبریز، مرند، صوفیان و شبستر را تامین کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تامین اعتبار برای طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب که ۱۵۰ میلیون مترمکعب فاضلاب تبریز را تصفیه می‌کند و اتصال راه آهن از خاوران به تبریز و سپس چشمه ثریا از خواسته‌های مردم این منطقه است.

منادی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی به‌ویژه در حوزه مس اظهار کرد: با وجود برخورداری استان از ذخایر ارزشمند معدنی، توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید مس متناسب با این ظرفیت‌ها پیش نرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاهی و فناورانه آذربایجان شرقی گفت: این استان از پشتوانه علمی و دانشگاهی قدرتمندی برخوردار است اما آن‌گونه که شایسته است از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری آن استفاده نشده و لازم است حمایت بیشتری از این بخش‌ها صورت گیرد.

منادی خواستار توجه بیشتر دولت به نیازهای زیرساختی، اقتصادی، صنعتی و علمی آذربایجان شرقی شد و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح های اولویت‌دار استان تاکید کرد.