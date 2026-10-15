پلیس فرانسه دستکم ۲۵۰ دانش آموز معترض را زخمی کرده است. به نوشته گاردین، در اعتراضات دانش آموزی این کشور همچنین صد تن از کارکنان مدارس بر اثر خشونت پلیس فرانسه زخمی شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه انگلیسی گاردین به نقل ازکارشناسان نوشت، وقتی اعتراض دانش آموزان به وضع کلاس و مدرسه با نیروی ضد شورش پاسخ داده می‌شود نشانه این است که دولت هیچ برنامه‌ای برای رسیدگی به این اعتراضات ندارد. اعتراضات دانش آموزی فرانسه وارد سومین هفته خود شده است و این هفته نیز تظاهراتی با شرکت حدود نیم میلیون نفر در این کشور در حمایت از این جنبش دانش آموزی برگزار شد.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی نزدیک به ۶۰ درصد مردم فرانسه موافق اعتراضات دانش آموزی این کشور هستند و ۳۳ درصد با آن مخالفند. دانش آموزان فرانسوی ضمن اعتراض به نبود معلم در مدارس گفته‌اند کمبود امکانات بحدی است که گاهی به علت نبود میز و نیمکت مجبورند در کلاس بایستند.