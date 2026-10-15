دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، ضمن قدردانی از تلاش‌های علمی، حرفه‌ای و انسانی پرستاران، بر ضرورت توجه به معیشت، امنیت شغلی، ارتقای جایگاه اجتماعی و تقویت پیوند دانش، اخلاق و معنویت در حرفه پرستاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پرستاری، جلوه‌ای والا از پیوند دانش و مهارت با اخلاق، مهرورزی و مسئولیت‌پذیری است؛ حرفه‌ای که در آن، دانش برای پاسداری از جان انسان و مهارت برای کاستن از رنج او به خدمت گرفته می‌شود. نام‌گذاری سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر، بصیرت و ایثار، به نام روز پرستار، یادآور منزلت این حرفه شریف و فرصتی برای پاسداشت تلاش انسان‌هایی است که با دانش، دلسوزی و تعهد، مرهم درد بیماران و مایه آرامش خانواده‌های آنان‌اند.

حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، در سخت‌ترین لحظات واقعه کربلا، با صبر و استواری، مسئولیت خطیر پاسداری از جان و کرامت بازماندگان را بر عهده گرفت و الگویی ماندگار از ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری به یادگار گذاشت. پرستاران امروز نیز در پرتو چنین ارزش‌هایی، در کنار دانش و مهارت حرفه‌ای، با صبوری و همدلی، رنج بیماران را تسکین می‌دهند و امید به بهبود را در دل آنان زنده نگه می‌دارند.

تجربه دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوه‌هایی روشن از تعهد و فداکاری پرستاران را پیش چشم جامعه قرار داده است؛ آنان که در دشوارترین شرایط، بر بالین بیماران و مجروحان ماندند و در پاسداری از جان انسان‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند. یاد و نام شهدای سلامت نیز گواهی ماندگار بر بزرگی این رسالت انسانی و حرفه‌ای است.

با این همه، پاسداشت مقام پرستاران نباید به تجلیل زبانی محدود بماند. تکریم واقعی این قشر فرهیخته، مستلزم توجه عملی به حقوق و مطالبات حرفه‌ای، معیشت، امنیت شغلی، تناسب حجم کار با توان نیروی انسانی و فراهم‌کردن فرصت‌های رشد علمی و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان است. حفظ و تقویت سرمایه انسانی پرستاری، نه‌تنها ادای حق خدمت‌گزاران سلامت، بلکه ضرورتی اساسی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از سلامت جامعه است.

از منظر فرهنگی و آموزشی نیز، تقویت پیوند دانش تخصصی، اخلاق حرفه‌ای و معنویت در نظام آموزش و ارائه خدمات پرستاری، زمینه‌ساز پرورش نیروهایی توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه کرامت‌مدار در مواجهه با بیماران است؛ رویکردی که باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.

فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را به همه پرستاران شریف و فداکار کشور، استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته پرستاری تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های علمی، حرفه‌ای و انسانی آنان در مسیر خدمت به مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این عزیزان را در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) مسئلت دارم.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی