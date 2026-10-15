به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از نخبگان و جوانان خلاق کشور، گفت: آینده ایران با تعارف ساخته نمی‌شود؛ بلکه سهم کسانی است که مسائل را به‌درستی می‌شناسند، برای حل آنها آستین بالا می‌زنند و ایده‌های خود را به راهکار‌های عملیاتی و دستاورد‌های اثرگذار تبدیل می‌کنند.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با اشاره به ظرفیت‌های نسل جوان در توسعه و پیشرفت کشور، تاکید کرد: امروز نقطه پایان رویداد مانوین است، اما این پایان، نقطه آغاز موجی از ایده‌های نو و حرکت‌های تازه در عرصه صنایع خلاق به شمار می‌رود؛ عرصه‌ای که در آن، هنر، خلاقیت و فناوری می‌توانند به راهکار‌هایی عملی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه تبدیل شوند.

وی با بیان این‌که سرمایه اصلی ایران، خلاقیت و نوآوری جوانان آن است، افزود: ایران پیش از آنکه به وسعت جغرافیایی خود متکی باشد، به جسارت نوآوری جوانانش تکیه دارد. ایده‌ای که به مرحله اجرا می‌رسد، دیگر صرفاً یک رؤیا نیست؛ بلکه به ظرفیتی واقعی برای ایجاد تحول و ساختن آینده تبدیل می‌شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری رویداد‌های ملی صنایع خلاق، فراتر از ارائه گزارش عملکرد و نمایش دستاوردهاست، بیان کرد: گردهمایی امروز فرصتی است تا به توانایی نسل‌های جدید در سراسر کشور ایمان بیاوریم و ظرفیت‌های آنها را برای نقش‌آفرینی در مسیر توسعه ایران بیش از پیش بشناسیم.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد‌ها برای حل مسائل کشور ادامه داد: مسائل امروز ایران با راهکار‌های سنتی به‌تنهایی حل نمی‌شوند؛ بلکه به ذهن‌های بیدار، نگاه‌های نو و روش‌های تازه نیاز دارند. هر گامی که در مسیر فناوری و نوآوری برداشته می‌شود، می‌تواند سپری در برابر روزمرگی باشد و مسیر‌های تازه‌ای برای پیشرفت بگشاید.

وی با بیان اینکه فاصله میان ایده و واقعیت را می‌توان با اراده، برنامه‌ریزی و اقدام عملی کاهش داد، تاکید کرد: تفاوت میان یک کشور معمولی و اقتصادی پیشرفته، در پویایی تفکر و جریان خلاقیتی است که در ذهن جوانان آن شکل می‌گیرد. اگر کشوری بخواهد مسیر پیشرفت را با شتاب بیشتری طی کند، باید به ایده‌های خلاقانه نسل جوان میدان بدهد و زمینه تحقق آنها را فراهم کند.

آمادگی نهاد‌های اجرایی برای بهره‌گیری از ایده‌های نو

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تعامل میان صاحبان ایده و دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: در‌های نهاد‌های دولتی و اجرایی باید به روی نگاه‌های نو، راهکار‌های عملیاتی و دست‌های سازنده باز باشد. ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی کشور باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ایده‌های خلاقانه بتوانند مسیر خود را از مرحله طرح و پیشنهاد به مرحله اجرا و اثرگذاری طی کنند.

وی با اشاره به حضور و همراهی مسئولان و مدیران در روند برگزاری رویداد مانوین، این همراهی را نشانه‌ای از اهمیت موضوع صنایع خلاق دانست و افزود: آنچه می‌تواند جریان نوآوری را تقویت کند، صرفاً استقبال از ایده‌ها نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه‌ای برای شنیدن، بررسی و به‌کارگیری پیشنهاد‌های خلاقانه در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اجراست.

حمایت عملی از نخبگان و تبدیل ایده‌های برتر مانوین به پروژه‌های ملی

استاندار اصفهان با قدردانی از برگزارکنندگان، برنامه‌ریزان و تمامی افرادی که در شکل‌گیری و برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانوین نقش داشتند، بر ضرورت عبور از قدردانی‌های کلامی و حرکت به سمت حمایت عملی از نخبگان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در حوزه دانش، فناوری و خلاقیت، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با حمایت عملی از نخبگان، بخشی از مسئولیت خود را در قبال استعداد‌های این سرزمین ادا کنیم و زمینه‌ای فراهم آوریم تا توانمندی‌های جوانان و فعالان صنایع خلاق به نتایجی ملموس و اثرگذار منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد: ایده‌های برتر مطرح‌شده در مانوین به طرح‌های بزرگ ملی تبدیل شوند و افزود: امیدوارم هر ایده برتر این رویداد بتواند به طرحی اثرگذار و افتخاری برای ایران تبدیل شود و در نهایت، به ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی کمک کند.