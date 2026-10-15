پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی بازسازی واحدهای مسکونی روستایی آسیبدیده در جنگ تحمیلی
معاون رئیسجمهور در قزوین از اتمام بازسازی ۲۰۰ واحد از مجموع ۱۲۰۰ واحد روستایی آسیبدیده در جنگ تحمیلی در سطح کشور و پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مابقی آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی بازسازیشده روستای تتنک اعلام کرد: از مجموع ۱،۲۰۰ واحد مسکونی روستایی آسیبدیده، بازسازی ۲۰۰ واحد به پایان رسیده و مابقی واحدها نیز بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. وی پیشبینی کرد که واحدهای باقیمانده طی یک تا سه ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به تشکیل کمیته بازسازی با مشارکت اعضای دولت، بنیاد مسکن و دستگاههای مرتبط به دستور رئیسجمهور افزود: حضور و پشتیبانی مردم در شرایط جنگی، پشتوانه اصلی دولت و نیروهای نظامی و انتظامی است و مسئولان موظفند با عملکرد صحیح، پاسخگوی این وفاداری باشند.
استاندار قزوین هم با اشاره به آغاز عملیات آواربرداری و بازسازی از نخستین روز پس از حادثه گفت: برخلاف روال معمول که بازسازیها به پس از پایان جنگ موکول میشود، در این حادثه عملیات بازسازی همزمان با شرایط جنگی کلید خورد.
به گفته نوذری، علاوه بر بازسازی معابر و کوچههای روستا، بازگرداندن واحدهای صنعتی آسیبدیده به چرخه تولید و اشتغال نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ بهطوریکه برخی واحدهای صنعتی با ۷۰۰ تا ۸۰۰ نیروی کار فعالیت خود را از سر گرفتهاند و روند بازگشت سایر واحدها نیز ادامه دارد. استاندار قزوین همچنین از بسیج تسهیلات ریاستجمهوری، منابع استانی و شبکه بانکی برای تسریع در جبران خسارتها خبر داد.