به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در مراسم افتتاح واحد‌های مسکونی بازسازی‌شده روستای تتنک اعلام کرد: از مجموع ۱،۲۰۰ واحد مسکونی روستایی آسیب‌دیده، بازسازی ۲۰۰ واحد به پایان رسیده و مابقی واحد‌ها نیز بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. وی پیش‌بینی کرد که واحد‌های باقی‌مانده طی یک تا سه ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل کمیته بازسازی با مشارکت اعضای دولت، بنیاد مسکن و دستگاه‌های مرتبط به دستور رئیس‌جمهور افزود: حضور و پشتیبانی مردم در شرایط جنگی، پشتوانه اصلی دولت و نیرو‌های نظامی و انتظامی است و مسئولان موظفند با عملکرد صحیح، پاسخگوی این وفاداری باشند.