همایش تخصصی قیر و آسفالت با هدف تحول در کیفیت روسازی و ارتقای عمر مفید جاده‌ها با تکیه بر فناوری‌های نوین و دانش بومی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین همایش تخصصی قیر و آسفالت استان یزد با حضور جمعی از مقامات استانی، کارشناسان، مدیران، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی در تالار مرکزی یزد برگزار شد تا گامی عملیاتی در راستای ارتقای استانداردسازی مصالح عمرانی در یکی از مهم‌ترین مناطق ترانزیتی کشور برداشته شود.معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد گفت: ۱۸ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال که دو مقاله به صورت سخنرانی و بقیه مقالات به صورت پوستر ارائه شد.

دهقان افزود: این همایش با استقبال چشمگیر حدود ۴۰۰ نفر از متخصصان و فعالان حوزه عمران روبه‌رو شد، بستری مناسب برای تبادل نظر پیرامون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، قیر‌های اصلاح‌شده (پلیمری) و آسفالت‌های بازیافتی فراهم کرد.

وی اظهار داشت: ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی از دیگر دستاورد‌های این همایش بود که به شکل‌گیری ادبیاتی مشترک در اجرای طرح‌های عمرانی انجامید.