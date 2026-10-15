فرمانده سپاه کربلا مازندران در دیدار با کادر درمان مرکز درمانی ولایت، پرستاران را نماد صبر زینبی و مجاهدان خط مقدم درمان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران همزمان با ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور در مرکز درمانی ولایت از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان قدردانی کرد.

سردار موحد در این دیدار، پرستاران را نماد صبر زینبی، تعهد و ازخودگذشتگی دانست و گفت: پرستاران با تأسی از سیره حضرت زینب (س) و با روحیه جهادی، عشق و خدمت را در بالین بیماران معنا می‌کنند و مجاهدت‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به نقش پرستاران در روند درمان بیماران افزود: پرستاری آمیخته با تخصص، عطوفت و انسان‌دوستی است و مراقبت‌های دلسوزانه پرستاران در کنار کمک به بهبود جسمی بیماران، در ایجاد امید و آرامش و التیام درد‌های روحی آنان نیز نقش دارد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به حضور خود به همراه حجت‌الاسلام بهرامی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا و جمعی از مسئولان در مرکز درمانی ولایت گفت: هدف از این دیدار، ابلاغ قدردانی و خداقوت مجموعه سپاه به کادر درمان این مرکز بود.

سردار موحد همچنین با اشاره به گفت‌و‌گو‌های مستقیم با بیماران و مراجعان افزود: ابراز رضایت آنان از عملکرد پزشکان و پرستاران مرکز درمانی ولایت، مایه خرسندی است و نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیت کادر درمان این مجموعه است.

وی در پایان از ریاست، تیم مدیریت، پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان مرکز درمانی ولایت قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق و بهروزی داشت.