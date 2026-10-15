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در دیدار استاندار آذربایجانغربی با فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی لشکر ۶۴ ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی لشکر ۶۴ ارومیه و نحوه بهرهبرداری از این اراضی با توجه به نیازهای شهری و سازمانی ارتش مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار همچنین بر ضرورت حمایت از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن و ارتقای امکانات رفاهی کارکنان تأکید شد.