به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دیدار رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی لشکر ۶۴ ارومیه و نحوه بهره‌برداری از این اراضی با توجه به نیاز‌های شهری و سازمانی ارتش مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار همچنین بر ضرورت حمایت از نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن و ارتقای امکانات رفاهی کارکنان تأکید شد.