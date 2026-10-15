تنش میان اسلام‌آباد و کابل همچنان در مداری از پیچییدگی و تیرگی می‌چرخد؛ بحرانی که از چند ماه گذشته با بروز درگیری‌های پراکنده مرزی بار دیگر شعله‌ور شد و تاکنون به هیچ راه‌حل پایداری نرسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاکستان؛ اختلافات ریشه‌ای دو کشور ناشی از مسئله «خط دیورند»، ادعای اسلام‌آباد درباره حملات فرامرزی «تحریک طالبان پاکستان» از خاک افغانستان (و رد آن از سوی کابل) و اخراج میلیونی مهاجران افغان است که روابط دو طرف را تیره‌تر کرده است.

این بحران پیامد‌های سنگین اقتصادی نیز به همراه داشته است. به گفته فعالان تجاری، مسدود ماندن چندماهه گذرگاه‌های مرزی، بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار به مبادلات بازرگانی دو کشور خسارت وارد کرده است.

در همین راستا، نشستی با حضور مقامات و دیپلمات‌ها در اسلام‌آباد برگزار شد که در آن بر تداوم گفت‌و‌گو‌های مستقیم و دیپلماسی جهت حل بحران تأکید شد.

با وجود آتش‌بس‌های موقت ناشی از میانجی‌گری منطقه‌ای و تاکید ایران بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات، دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در مرز‌های دو کشور همچنان دشوار است.