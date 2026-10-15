به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان در رزمایش جانفدایان با تجلیل از حضور حماسی مردم استان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، اجتماعات مردمی رشت را حماسه‌ای ماندگار و معجزه‌ای تاریخی توصیف کرد و گفت: در دفاع از ارزش‌ها، سرزمین، ایمان و اعتقادات خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

سردار حمید دامغانی، در رزمایش جانفدایان رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر، بر تداوم راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با ادای احترام به مقام شامخ امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و ۸ هزار شهید استان گیلان، اظهار کرد: مردم گیلان همواره در عرصه‌های مختلف دفاع از اسلام و تشیع و مقابله با استبداد و استعمار پیشگام بوده‌اند و تاریخ این سرزمین سرشار از حماسه، مقاومت و ایستادگی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به روحیه انقلابی و بصیرت مردم استان افزود: مردم شریف و غیرتمند گیلان و شهرستان رشت در ماه‌های اخیر نیز حماسه‌ای دیگر آفریدند و حضور برجسته آنان در اجتماعات مردمی، مورد تحسین مردم در سراسر کشور قرار گرفت.

سردار حمید دامغانی با اشاره به سابقه درخشان مردم گیلان در دوران دفاع مقدس و دیگر صحنه‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: تقدیم ۸ هزار شهید از سوی مردم این استان، گواه روشنی بر ایمان، ایثار و وفاداری مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در این اجتماع با رهبر انقلاب عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون در دفاع از ارزش‌ها، سرزمین، ایمان و اعتقادات خود ایستادگی کنیم و ذره‌ای عقب‌نشینی نداشته باشیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: با تمام وجود و قدرت در مسیری که امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی ترسیم کرده‌اند، حرکت خواهیم کرد و برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب، همپای همه جان‌فدایان ایران اسلامی خواهیم ایستاد.