عرشیا علاقمند، شطرنج باز موفق میاندوآبی و استاد فیده شطرنج، به تیم ملی دانش‌آموزی ایران برای حضور در المپیاد جهانی برزیل راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عرشیا علاقمند، شطرنج باز موفق میاندوآبی و استاد فیده شطرنج، به تیم ملی دانش‌آموزی ایران برای حضور در المپیاد جهانی برزیل راه یافت.

اردوی انتخابی تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی کشور، با حضور جمعی از چهره‌های شاخص و عنوان‌دار شطرنج کشور در محل فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مرحله انتخابی، عرشیا علاقمند، نماینده شایسته آذربایجان غربی و شهرستان میاندوآب، با نمایش توانمندی‌های فنی و شایستگی‌های خود، موفق به راهیابی به تیم ملی شطرنج دانش‌آموزی کشور شد تا بار دیگر نام میاندوآب و آذربایجان غربی را در عرصه ملی و بین‌المللی مطرح کند.

المپیاد ورزشی دانش‌آموزان جهان (ISF Gymnasiade ۲۰۲۶)، از ۳ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۲ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۵، در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار خواهد شد؛ رویدادی بین‌المللی که رشته شطرنج نیز در برنامه آن قرار دارد.