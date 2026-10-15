به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از طرح‌های نهضت ملی مسکن در محلات و دلیجان، زمان تحویل ۸۰ واحد مسکونی در محلات مشخص شد و مشکلات اجرایی طرح‌های دلیجان نیز برای تسریع در تکمیل واحد‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفت.



۴۰ واحد تا پایان آذر و ۴۰ واحد دیگر در دهه فجر؛ این مهم‌ترین تصمیم بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از طرح نهضت ملی مسکن محلات بود؛ طرحی که برای تسریع در تکمیل آن، استفاده از تسهیلات تکمیلی و منابع صندوق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

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در کنار تسریع در ساخت، حمایت از متقاضیان کم‌درآمد هم مورد توجه قرار گرفت؛ با پیگیری نماینده مردم محلات و دلیجان، اختصاص بخشی از واحد‌ها در قالب طرح مسکن امید برای حمایت از خانوار‌های دهک یک تا چهار مطرح شد.

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اما پیگیری‌ها به محلات محدود نماند؛ در دلیجان هم پروژه‌های نهضت ملی مسکن میعاد، قدر و ولایت در دستور بازدید مسئولان قرار گرفت تا موانع اجرایی و مشکلات پیش روی پیمانکاران بررسی شود.

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در این بازدید، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و یافتن راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات پروژه‌ها محور گفت‌و‌گو‌ها بود؛ موضوعی که نماینده مردم دو شهرستان نیز بر پیگیری آن تأکید دارد.

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در نشست بررسی مشکلات مسکن ملی دلیجان، مسائل اجرایی طرح‌ها و موانع پیش روی پیمانکاران نیز مطرح شد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند ساخت واحد‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

حالا چشم متقاضیان مسکن ملی در این دو شهرستان به نتیجه این پیگیری‌هاست؛ تحویل به‌موقع واحد‌های محلات و رفع موانع ساخت در دلیجان/ دو مطالبه‌ای که تحقق آنها می‌تواند انتظار خانواده‌ها برای خانه‌دار شدن را کوتاه‌تر کند.