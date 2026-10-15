دومین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت پدافند غیرعامل و با تمرکز بر بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، به میزبانی شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دومین همایش ملی مهندسی عمران با محوریت پدافند غیرعامل و با تمرکز بر بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، به میزبانی شیراز برگزار شد. مدیرکل راه و شهرسازی فارس در این نشست از تعمیر و مرمت همه ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده ناشی از جنگ در استان، و تحویل ان‌ها به مالکان خبر داد.