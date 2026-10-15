معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: غلظت آلاینده‌های هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به سبب سکون جوی طی ۴۸ ساعت آینده افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نوید حاجی بابایی افزود: تحلیل آخرین الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی حاکی از تداوم شرایط جوی پایدار تا اوایل هفته آینده است.

وی ادامه داد: به دلیل سکون جوی به ویژه در ساعات پایانی شب تا نیمه اول روز در مناطق مرکزی استان، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی فراهم خواهد بود.

به گفته معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، آسمان در سایر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه، در مناطق غربی و جنوبی استان، احتمال وقوع بارش‌های رگباری پراکنده و به طور عمده سبک وجود دارد.

وی با بیان اینکه تغییرات دما نیز طی سه روز آینده قابل‌توجه نخواهد بود، افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو نیز تغییر محسوسی ندارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.