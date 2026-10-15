مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشت بخش عمده صنایع آسیب‌دیده، از جمله واحد‌های فولادی و پتروشیمی، به چرخه تولید خبر داد و گفت: صیانت از ظرفیت تولید کشور به تقویت توان اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت معدن و تجارت، سید عباس حسینی در نشست با مدیران و کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مشهد، یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور را ناهماهنگی میان مسئولیت دستگاه‌ها و اختیارات آنها دانست و افزود: وزارت صمت مسئولیت پشتیبانی از تولید را بر عهده دارد، اما برای ایفای مؤثر این مسئولیت، باید اختیارات و ابزار‌های لازم نیز متناسب با آن تعریف شود.

وی با اشاره به فشار تحریم‌ها، محاصره دریایی و آسیب‌های واردشده به صنایع کلیدی کشور در جریان جنگ اقتصادی گفت: دشمن تصور نمی‌کرد که تاب آوری جمهوری اسلامی ایران تا به این حد بالا باشد که توطئه‌های چند لایه آنها را خنثی کند و با وجود همه این فشارها، بخش عمده صنایع آسیب‌دیده از جمله فولاد و پتروشیمی با تلاش مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های مسئول به مدار تولید بازگشته‌اند. صیانت از ظرفیت تولید کشور در چنین شرایطی، به تصمیم‌گیری هماهنگ، مدیریت مؤثر و تقویت توان اجرایی نیاز دارد.

اصلاح حکمرانی تولید، لازمه تقویت توان صنعتی کشور است

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی تولید گفت: در دو سال گذشته، در راستای سیاست رییس جمهور در توسعه برق خورشیدی حدود ۴۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر توسط شرکت‌های بخش صنعت و معدن ایجاد شده است و بهره‌مندی از مزایای این دستاورد نیازمند هماهنگی بیش از پیش میان دستگاه‌های متولی تولید و انرژی است.

توسعه تجارت آزاد با اوراسیا در دستور کار وزارت صمت

سید عباس حسینی همچنین با اشاره به سفر وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تهران و میزبانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی، گفت: بررسی عملکرد معاهده تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، فرصتی برای گسترش مناسبات تجاری و تقویت توان اقتصادی کشور است.

اجرای پرورش ۱۰۰۰ مدیر در وزارت صمت از آبان ماه

مشاور وزیر صمت در ادامه از آغاز طرح «پرورش ۱۰۰۰ مدیر» در بخش‌های ستادی صنعت، معدن و تجارت از آبان‌ماه خبر داد و گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشی برای برخی بنگاه‌های بزرگ در یک سال گذشته، به زودی وارد مرحله جدیدی می‌شود تا تربیت مدیران متخصص و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، نقش مؤثرتری در مسیر انتصاب و پرورش مدیران وزارتخانه داشته باشد.