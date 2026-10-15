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مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشت بخش عمده صنایع آسیبدیده، از جمله واحدهای فولادی و پتروشیمی، به چرخه تولید خبر داد و گفت: صیانت از ظرفیت تولید کشور به تقویت توان اجرایی و هماهنگی دستگاههای مسئول نیاز دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت معدن و تجارت، سید عباس حسینی در نشست با مدیران و کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مشهد، یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور را ناهماهنگی میان مسئولیت دستگاهها و اختیارات آنها دانست و افزود: وزارت صمت مسئولیت پشتیبانی از تولید را بر عهده دارد، اما برای ایفای مؤثر این مسئولیت، باید اختیارات و ابزارهای لازم نیز متناسب با آن تعریف شود.
وی با اشاره به فشار تحریمها، محاصره دریایی و آسیبهای واردشده به صنایع کلیدی کشور در جریان جنگ اقتصادی گفت: دشمن تصور نمیکرد که تاب آوری جمهوری اسلامی ایران تا به این حد بالا باشد که توطئههای چند لایه آنها را خنثی کند و با وجود همه این فشارها، بخش عمده صنایع آسیبدیده از جمله فولاد و پتروشیمی با تلاش مجموعههای صنعتی و دستگاههای مسئول به مدار تولید بازگشتهاند. صیانت از ظرفیت تولید کشور در چنین شرایطی، به تصمیمگیری هماهنگ، مدیریت مؤثر و تقویت توان اجرایی نیاز دارد.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی تولید گفت: در دو سال گذشته، در راستای سیاست رییس جمهور در توسعه برق خورشیدی حدود ۴۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر توسط شرکتهای بخش صنعت و معدن ایجاد شده است و بهرهمندی از مزایای این دستاورد نیازمند هماهنگی بیش از پیش میان دستگاههای متولی تولید و انرژی است.
سید عباس حسینی همچنین با اشاره به سفر وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تهران و میزبانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی، گفت: بررسی عملکرد معاهده تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای آن، فرصتی برای گسترش مناسبات تجاری و تقویت توان اقتصادی کشور است.
مشاور وزیر صمت در ادامه از آغاز طرح «پرورش ۱۰۰۰ مدیر» در بخشهای ستادی صنعت، معدن و تجارت از آبانماه خبر داد و گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشی برای برخی بنگاههای بزرگ در یک سال گذشته، به زودی وارد مرحله جدیدی میشود تا تربیت مدیران متخصص و ارتقای شایستگیهای حرفهای، نقش مؤثرتری در مسیر انتصاب و پرورش مدیران وزارتخانه داشته باشد.