به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی نسل لاله‌ها ویژه فرزندان زیر ۱۸ سال شهدای استان مازندران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد؛ اردویی که با فعالیت‌های علمی، ورزشی و آموزشی، فرصتی برای یادگیری، تجربه‌های تازه و بیان آرزو‌های فرزندان شهدا فراهم کرد.

غرفه‌های آموزشی این اردو، فضایی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مهارت‌های مختلف بود. یکی از دانش‌آموزان حاضر در غرفه سفالگری گفت: روی سفال نقاشی ایران را می‌سازم و این غرفه‌ها برایم جالب بود. دوست دارم با اطلاعاتی که به دست آورده‌ام، به کشورم خدمت کنم.

فرزندان شهدا نیز از آرزو‌های خود برای ادامه راه پدرانشان گفتند. یکی از آنان اظهار کرد: پدرم برای مردم از جان خودش گذشت و من هم می‌خواهم با علم، دانش و اخلاق برای پیشرفت کشور تلاش کنم و کاری کنم که پدرم به من افتخار کند. می‌خواهم برای سربلندی ایران درس بخوانم و قدم بردارم.

یکی دیگر از فرزندان شهدا نیز با اشاره به افتخار خود به پدر شهیدش گفت: می‌خواهم مثل پدرم جان‌فدای ایران باشم.

همسر یکی از شهدای حاضر در این اردو نیز گفت: به فرزندانم یاد می‌دهم که، چون پدرشان برای امنیت مردم به شهادت رسیده است، با درس خواندن ادامه‌دهنده راه او باشند.

حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، در این مراسم گفت: فرزندان زیر ۱۸ سال شهدای جنگ رمضان، شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و دیگر فرزندان شهدایی که هنگام شهادت پدرانشان زیر ۱۸ سال بودند، در این برنامه شرکت کردند.

وی افزود: این گردهمایی با مجموعه‌ای از فعالیت‌های ورزشی و علمی همراه بود و در آیین اختتامیه، از فرزندان شهدا تجلیل شد.

حمایت از فرزندان شهدا و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی و پرورشی برای آنان، زمینه شکوفایی استعداد‌های این نسل را فراهم می‌کند تا در مسیر علم، اخلاق و پیشرفت، ادامه‌دهنده راه پدران خود باشند.

گزارش از مانا عبدی