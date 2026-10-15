دستورالعمل صید ماهیان خاویاری با هدف بهره‌برداری پایدار از ذخایر و انضباط‌بخشی به فرآیند صید در استان‌های شمالی ابلاغ شد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شهیاد آبنار سرپرست شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی در این خصوص اظهار کرد: به منظور حفاظت از ذخایر، سازماندهی نظارت بر صید و ارتقای شفافیت، دستورالعمل صید ماهیان خاویاری ابلاغ شده و این فرآیند بر اساس اصول زیست‌محیطی و در چارچوب ضوابط مدون انجام می‌پذیرد.

او افزود: صید آبزیان خاویاری از طریق شرکت‌های صیادی طرف قرارداد در سه استان ساحلی گلستان، مازندران و گیلان کلید می‌خورد و ماهیان صیدشده بلافاصله با نظارت کارشناسان شیلات برای عملیات تکثیر و بازسازی ذخایر در دریای خزر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سرپرست شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی با تأکید بر نقش نظارتی مؤثر یگان حفاظت منابع شیلات خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان یکی از وظایف قانونی این شرکت، تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ با قوت پیگیری و اجرا خواهد شد.