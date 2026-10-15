معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در نشست توسعه روستایی گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های عمرانی، راه، آب، بهداشت و مسکن روستایی در استان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نیازمندی‌های توسعه‌ای و عمرانی روستا‌های استان قزوین با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در نشستی با حضور مدیران اجرایی بررسی شد؛ نشستی که در آن برآورد شد تکمیل زیرساخت‌های روستایی استان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

جواد حق‌لطفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، در این جلسه با تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و کمبود‌های مناطق روستایی استان اظهار کرد: شاخص برخورداری قزوین از راه‌های روستایی آسفالته ۸۱ درصد است که این شاخص از میانگین ۸۶ درصدی کشور پایین‌تر قرار دارد. بر این اساس، ۶۵۵ کیلومتر از راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار استان هنوز آسفالت نشده و ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های آسفالت‌شده نیز نیازمند روکش مجدد است که برای تکمیل و بهسازی راه‌های روستایی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به حوزه آب‌رسانی اشاره کرد و افزود: برای اجرای ۵ طرح آبرسانی در مناطق طارم، الموت، فارسجین، زیابار و چوقور، ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است تا با بهره‌برداری از آنها، ۴۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار نفر از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شوند. همچنین در حوزه بهداشت و درمان، توسعه مراکز جامع سلامت و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط به ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون استاندار قزوین درباره وضعیت گازرسانی روستایی نیز گفت: تاکنون ۷۲۴ روستای استان از نعمت گاز برخوردار شده‌اند، گازرسانی به ۱۲ روستا در دست اجراست و عملیات گازرسانی به ۴۲ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر نیز باقی مانده است.

حق‌لطفی با اشاره به حوزه ورزش و جوانان بیان کرد: تکمیل ۱۷ پروژه نیمه‌تمام ورزشی روستایی به ۴۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از این تعداد، چهار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد با تأمین ۵۵ میلیارد تومان اعتبار قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال جاری را دارند.

وی اجرای طرح‌های هادی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی را از دیگر مطالبات جدی روستاییان برشمرد و خاطرنشان کرد: طرح هادی تاکنون در ۵۶۳ روستا اجرا شده و اجرای آن در ۱۱۸ روستای دیگر نیازمند حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است؛ همچنین ۲۰ هزار واحد مسکونی روستایی استان نیازمند مقاوم‌سازی است که برای این بخش نیز حدود ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برآورد شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در ادامه به دستاورد‌های دولت چهاردهم در مناطق روستایی اشاره کرد و از اجرای یک‌هزار و ۴۸۵ پروژه بهسازی معابر، واگذاری ۳۱ دستگاه ماشین‌آلات به دهیاری‌ها و بهره‌برداری از ۵۶ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در روستا‌های استان خبر داد.

حق‌لطفی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری روستایی استان، یادآور شد: برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری الموت شامل راه‌های دسترسی، ارتباطات، اقامتگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ ضمن اینکه توجه به ظرفیت گردشگری آبگرم یله‌گنبد در بخش کوهین نیز از دیگر محور‌های کلیدی برای توسعه اقتصادی و گردشگری استان به شمار می‌رود.