همزمان با توسعه خدمات شهری در شهر جدید سهند، ۴۶۸ واحد مسکونی نهضت ملی و دو مدرسه ۱۲ کلاسه با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاون وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۴۶۸ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن و دو مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر جدید سهند افتتاح شد.

این مراسم با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

بهره‌برداری از این واحدها با هدف افزایش ظرفیت تأمین مسکن و افتتاح مدارس نیز برای گسترش فضاهای آموزشی و پاسخ‌گویی به نیاز ساکنان انجام شده است.

توسعه همزمان زیرساخت‌های مسکونی و آموزشی در شهر سهند، بخشی از برنامه ارتقای خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.