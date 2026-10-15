رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در پی جان باختن ۳۳ دانش‌آموز ۷ تا ۱۳ ساله و ۲ معلم در حادثه ریزش سقف مدرسه‌ای در شهر پیشاور، با دولت و مردم پاکستان ابراز همدردی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، با ابراز تاسف عمیق از حادثه دلخراش ریزش سقف یک مدرسه در پیشاور که به جان باختن ۳۳ دانش آموز و دو معلم انجامید، به دولت و مردم پاکستان تسلیت گفت.

سفیر ایران در پاکستان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار قربانیان، برای جان باختگان آرامش ابدی، برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مجروحان این حادثه بهبودی کامل و هرچه سریع‌تر مسئلت کرد.