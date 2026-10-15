

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی در حوزه سلامت، مشارکت خیرین و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را برای توسعه خدمات درمانی ضروری دانست.

وی تکمیل ساختمان دی‌کلینیک خیرساز و بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی حضرت ابوالفضل(ع) را از اقدامات مهم برای افزایش ظرفیت درمانی شهرستان عنوان کرد و بر توسعه اردوهای جهادی پزشکی و خدمات درمانی خیریه برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد.