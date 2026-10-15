رقابت‌های لیگ دارت بانوان طبرستان به یاد شهدای دانش‌آموز میناب، طی دو روز در مجموعه فرهنگی ورزشی برق ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین دوره مسابقات لیگ دارت بانوان طبرستان با حضور ۲۰ ورزشکار برتر از ۹ استان کشور، طی دو روز در مجموعه فرهنگی ورزشی برق ساری برگزار شد.

این رقابت‌ها با یادبود شهدای دانش‌آموز میناب و به همت کمیته دارت استان مازندران به ریاست بهزاد برارزاده و کادر اجرایی مسابقات برگزار شد.

در پایان این مسابقات، ماهور رجبی از خراسان جنوبی مقام نخست را کسب کرد، شهلا رواجی از استان اردبیل در جایگاه دوم ایستاد و شیما کیانوش از خراسان رضوی مقام سوم را به دست آورد.

فاطمه صفی از استان اصفهان نیز مقام چهارم این رقابت‌ها را کسب کرد.