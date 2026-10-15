در دویست و بیست و هشتمین شبِ اجتماعات میدانی، شاهد اجرای رزمایشِ مؤمنانه ملتِ مبعوث بودیم که با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کردند.

اجرای رزمایشِ مؤمنانه در تجمعات میدانی، پاسخی به فرمانِ رهبر معظم انقلاب برای مقابله با جنگ ترکیبی

اجرای رزمایشِ مؤمنانه در تجمعات میدانی، پاسخی به فرمانِ رهبر معظم انقلاب برای مقابله با جنگ ترکیبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رزمایشِ مؤمنانه در میادینِ دفاع از انقلاب اسلامی، پاسخی است به فرمانِ رهبر معظم انقلاب برای مقابله با بحران جنگ ترکیبی.

با یادآوریِ فرمانِ رهبرِ شهید انقلاب مبنی بر رزمایشِ گسترده‌ای برای مواسات و همدلی، امروز ملتِ مبعوث، در برابرِ هجمه‌هایِ اقتصادیِ دشمن، صف‌آرایی کرده‌اند و حالا در دویست و بیست و هشتمین شبِ اجتماعات، شاهد فروریختن یک‌بار دیگرِ پروژه‌یِ «فروپاشیِ ایران» هستیم؛ پروژه‌ای که هم در تنگه‌هایِ دریایی و هم در کوچه‌پس‌کوچه‌هایِ شهر، با ایستادگیِ مردم و مسئولان شکست خورده است.