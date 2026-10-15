سمیه منفرد، پرستار بخش کودکان قائم‌شهر، ۲۱ سال خدمت حرفه‌ای را با مهر مادری به یک روایت شنیدنی بدل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سمیه منفرد پرستار باسابقه بخش کودکان بیمارستان رازی قائمشهر، ۲۱ سال از عمر حرفه‌ای خود را صرف مراقبت از کودکان بیمار کرده است؛ مسئولیتی که در کنار تجربه مادری سه فرزند، معنای دیگری برای او پیدا کرده است.

منفرد مادر هستی ۱۸ ساله، پارسا که با بیش‌فعالی روبه‌رو است و حلما، فرزند مبتلا به سندروم داون است.

همکاران او در بخش کودکان و مادران بیماران، سمیه منفرد را نه‌تنها پرستاری باسابقه، بلکه همراهی برای کاهش درد و نگرانی خانواده‌های بیماران می‌دانند.

او می‌گوید: صبر در خانه، به خدمت در بیمارستان معنای عمیق‌تری بخشیده است.

این گزارش، روایتگرِ زنی است که خستگیِ بیست‌ و یک سال کارِ پرستاری را با گرمایِ خانه‌ای که پرندگان در آن نغمه‌ امید سر می‌ دهند و فرزندانش تکیه‌ گاهِ آن هستند، به فراموشی می‌ سپارد.

گزارش از سیده حکیمه موسوی