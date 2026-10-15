طرح چهاربانده محور دره‌شهر به بدره در استان ایلام به طول ۱۲ کیلومتر، پس از حدود ۸ سال توقف، به مطالبه اصلی مردم و رانندگان این مسیر پرتردد تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عملیات اجرایی طرح چهاربانده خروجی دره‌شهر تا خروجی روستای وحدت‌آباد به طول ۱۲ کیلومتر با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز و تسهیل عبور و مرور از بهمن ۹۷ آغاز شد و پس از مدت کوتاهی متوقف ماند.

این محور پرتردد به‌دلیل عرض کم و ایمن نبودن، نگرانی مردم و رانندگان را افزایش داده و زمینه بروز سوانح جاده‌ای در این مسیر را فراهم کرده است.

با گذشت حدود ۸ سال از آغاز عملیات اجرایی این طرح زیربنایی، ازسرگیری اجرای آن به مطالبه جدی مردم و رانندگان تبدیل شد و آنان خواهان تکمیل هرچه سریع‌تر این محور شدند.