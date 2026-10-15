قائم‌مقام فرهنگی رئیس رسانه ملی در بازدید از پشت‌صحنه برنامه «برو پی کارت»، با تأکید بر پیوند عدالت، پیشرفت و هویت، خواستار تقویت ابعاد فرهنگی، تربیتی و تعاملی این برنامه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید جلیلی، قائم‌مقام فرهنگی رئیس رسانه ملی، به همراه رئیس و قائم‌مقام مرکز کودک و نوجوان سیما، مدیر شبکه امید و جمعی از مدیران این مرکز، با حضور در استودیوی برنامه «برو پی کارت» از روند تولید و مراحل پیشرفت آن بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با عوامل، در جریان ظرفیت‌های برنامه در حوزه هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان، عملکرد سامانه تعاملی و توسعه فعالیت‌های میدانی آن قرار گرفت.

تأکید جلیلی بر تقویت هویت و عدالت در برنامه «برو پی کارت»

وحید جلیلی در این بازدید با قدردانی از تلاش عوامل برنامه، انتخاب رشته را موضوعی چندبعدی دانست و گفت: الحمدلله شما به موضوع انتخاب رشته از ابعاد مختلف نگاه کرده‌اید و کار را به‌صورت جامع، دقیق و مناسب پیش برده‌اید.

وی با اشاره به نسبت انتخاب رشته با مفهوم عدالت افزود: یکی از ابعاد عدالت، فراهم کردن فرصت برابر برای افراد است، اما بُعد مهم‌تر، قرار گرفتن هر فرد در جایگاهی متناسب با توانایی‌ها و استعداد‌های خود است. کمک به نوجوانان برای یافتن جایگاه درست در آغاز مسیر زندگی، اقدامی عدالت‌خواهانه است، چراکه بسیاری از نابسامانی‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی از قرار نگرفتن افراد در جایگاه مناسب خود ناشی می‌شود.

جلیلی با اشاره به محدودیت برخی سازوکار‌های اجتماعی در شناسایی و پرورش استعداد‌ها افزود: نظامات اجتماعی و سازوکار‌های فرسوده همواره امکان قرار گرفتن افراد در جایگاه متناسب با توانایی‌هایشان را فراهم نمی‌کنند. از این رو، برنامه‌هایی که به خودشناسی دانش‌آموزان و انتخاب آگاهانه مسیر آینده کمک می‌کنند، می‌توانند در تحقق عدالت و پیشرفت نقش مؤثری داشته باشند.

قائم‌مقام فرهنگی رئیس رسانه ملی با تأکید بر سه محور پیشرفت، عدالت‌گستری و هویت‌محوری در سند تحول رسانه ملی، خواستار توجه بیشتر به بُعد هویتی برنامه شد و گفت: در کنار عدالت و پیشرفت، باید هویت نیز در طراحی و محتوای برنامه جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد.

هویت ایرانی ـ اسلامی، مکمل جذابیت و تعامل

جلیلی با تأکید بر ضرورت تقویت ابعاد هویتی و معرفتی سامانه «برو پی کارت» گفت: این سامانه می‌تواند در کنار ایجاد جذابیت و نشاط برای مخاطب، فضای ایرانی‌تری داشته باشد و مؤلفه‌های روان‌شناختی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و انقلابی در آن پررنگ‌تر شود. جذابیت و هویت فرهنگی نه‌تنها با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه می‌توانند به ارتقای کیفیت تجربه مخاطب کمک کنند.

وی افزود: همان‌طور که در حوزه آموزش برای پیشرفت و رفع موانع تلاش می‌کنیم، در حوزه پرورش، معرفت و هویت نیز باید دغدغه‌مند باشیم. انتخاب رشته یا شغل مناسب زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که با رشد معرفتی، هویتی و آرمانی فرد همراه باشد.

قائم‌مقام فرهنگی همچنین بر ظرفیت‌های تعاملی سامانه تأکید کرد و گفت: فراتر از هدف اصلی انتخاب رشته، باید به فرصت‌های ارتباطی و آثار جانبی این فضا نیز توجه کرد. امکان تعامل کاربران، به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های تحصیلی و شغلی و مشارکت افراد با زبان و سلیقه خودشان می‌تواند دامنه اثرگذاری سامانه را افزایش دهد.

به گفته وی، اگر دانش‌آموزان بتوانند تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و با افرادی از نسل‌ها و حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار کنند، این سامانه می‌تواند به بستری پویا برای تبادل تجربه و کاهش فاصله میان نسل‌ها تبدیل شود. همچنین معرفی رشته‌ها و مشاغل در قالب تجربه‌ای تعاملی و اکتشافی، می‌تواند جذابیت بیشتری برای مخاطبان ایجاد کند.

جلیلی با قدردانی از عوامل تولید برنامه، بر ادامه این مسیر با توجه هم‌زمان به نیاز‌های آموزشی، تربیتی، هویتی و اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

از تلویزیون تا سامانه؛ مسیری برای انتخاب شخصی‌سازی‌شده

وحید ولی، مدیر شبکه امید نیز با اشاره به رویکرد برنامه «برو پی کارت» در زمینه انتخاب رشته دانش‌آموزان گفت: در این برنامه ابتدا مفاهیم کلی مطرح می‌شود و سپس به مصادیق نزدیک می‌شویم، اما اتفاق اصلی در فرایند انتخاب رشته، شخصی‌سازی مسیر است تا هر دانش‌آموز بتواند متناسب با شرایط و علایق خود تصمیم بگیرد.

وی افزود: دانش‌آموزان پس از آشنایی با روش‌های انتخاب رشته در برنامه تلویزیونی، باید فرصتی برای آزمودن این روش‌ها داشته باشند. سامانه «برو پی کارت» در همین مسیر به کمک رسانه می‌آید و پیوند میان تلویزیون و فضای تعاملی، امکان حل مسئله و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم می‌کند.

مدیر شبکه امید با اشاره به گسترش فعالیت‌های میدانی این طرح ادامه داد: فعالیت میدانی برنامه که ابتدا در میدان طهرانی‌مقدم و با مشارکت مردم آغاز شد، امسال توسعه پیدا کرده و اکنون ۲۰۰ میدان در این حرکت مشارکت دارند؛ ظرفیتی که می‌تواند ارتباط برنامه با مخاطبان را گسترش دهد و بر اثرگذاری آن بیفزاید.

۱۰ هزار کاربر جدید و ۱۲ هزار فهرست انتخاب رشته

محمدرضا ارکان، تهیه‌کننده برنامه «برو پی کارت»، نیز با اشاره به تکمیل چرخه فعالیت‌های تلویزیونی، مجازی و سامانه‌ای این مجموعه افزود: امسال توانستیم چرخه فعالیت‌های برنامه را در حوزه رسانه، فضای مجازی و سامانه تعاملی به‌صورت کامل‌تری دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه سامانه «برو پی کارت» وارد چهارمین سال فعالیت خود شده و در هر دوره به‌روزرسانی شده است، افزود: طراحی سامانه با بهره‌گیری از رویکرد‌های علمی و همراهی مشاوران مدارس، کارشناسان باتجربه و استادان دانشگاه در حوزه‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی انجام شده است تا فرایند انتخاب رشته برای دانش‌آموزان ساده‌تر و دقیق‌تر شود.

ارکان درباره آمار استفاده از سامانه در سال جاری گفت: حدود ۱۰ هزار کاربر جدید به سامانه اضافه شده‌اند و مجموع زمان حضور کاربران در سایت به بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دقیقه رسیده است. همچنین نزدیک به ۱۲ هزار فهرست انتخاب رشته از طریق بخش «رشته‌چین» تهیه شده است.

وی گفت: دانش‌آموز برای رسیدن به فهرست اختصاصی خود باید مراحل مختلفی را در سامانه طی کند که دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ دقیقه زمان می‌برد. در این فرایند، علایق فردی، شرایط خانوادگی و محدودیت‌های مرتبط با انتخاب رشته، از جمله ترجیح دوره‌های روزانه یا سایر دوره‌ها، بررسی می‌شود. آزمون‌های رغبت و شخصیت نیز به شناخت بهتر دانش‌آموز از توانمندی‌ها و علایق خود کمک می‌کنند.

تهیه‌کننده «برو پی کارت» افزود: سامانه بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، فهرستی پیشنهادی در اختیار دانش‌آموز قرار می‌دهد که امکان ویرایش آن وجود دارد. در بخش «دوئل» نیز رشته‌های دانشگاهی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزانی که میان دو انتخاب مردد هستند، با استفاده از ابزار‌های مقایسه‌ای تصمیم دقیق‌تری بگیرند.

ارکان تأکید کرد: رویکرد اصلی برنامه این است که خود دانش‌آموز انتخابگر باشد و مسئولیت تصمیمش را بپذیرد، تجربه‌ای که می‌تواند او را برای انتخاب‌های مهم‌تر زندگی در آینده آماده کند.

توانمندسازی دانش‌آموزان برای انتخاب مستقل

محمدصادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما نیز با اشاره به ضرورت تقویت قدرت انتخاب در دانش‌آموزان گفت: در بسیاری از موارد، انتخاب رشته تحت تأثیر زنجیره‌ای از تصمیم‌های دیگران قرار می‌گیرد و دانش‌آموز در فضایی قرار می‌گیرد که مدرسه، مشاوران یا خانواده مسیر مشخصی را برای او تعیین می‌کنند، درحالی‌که لازم است توانایی انتخاب مستقل و کشف رسالت فردی در دانش‌آموزان تقویت شود.

وی افزود: دانش‌آموزان باید برای انتخاب آگاهانه توانمند شوند و ابزار‌های لازم را در اختیار داشته باشند تا با شناخت بهتر از خود و ظرفیت‌هایشان، مسیر تحصیلی و شغلی مناسبی را انتخاب کنند. برنامه «برو پی کارت» نیز در همین راستا تلاش می‌کند زمینه این شناخت و انتخاب را فراهم سازد.

بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دقیقه حضور کاربران در سامانه «برو پی کارت»

بر اساس آمار ثبت‌شده در مهرماه ۱۴۰۵ و در فصل ششم برنامه تلویزیونی «برو پی کارت»، تعداد کاربران سامانه به ۱۰۱ هزار و ۱۴۳ نفر رسیده و مجموع زمان حضور کاربران در این سامانه از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دقیقه فراتر رفته است.

همچنین در این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۷ فهرست اختصاصی انتخاب رشته متناسب با نیاز داوطلبان تهیه شده و بیش از ۲۶ هزار مقایسه دوتایی میان رشته‌ها و دانشگاه‌ها در بخش «دوئل» به ثبت رسیده است.

در بخش «رشته‌یاب» نیز کاربران بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بار کدرشته‌های مختلف را جست‌و‌جو کرده‌اند. ویدئو‌های معرفی رشته‌های دانشگاهی نیز بیش از ۵۲ هزار بار پخش شده‌اند و مجموع زمان تماشای این ویدئو‌ها به بیش از ۱۵۵ هزار دقیقه رسیده است. میانگین زمان حضور هر کاربر در سامانه نیز حدود ۱۲ دقیقه بوده است.