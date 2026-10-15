معاون عمرانی فرمانداری بهارستان، با اشاره به احتمال بارش‌های شدید ناشی از پدیده «ال‌نینو»، بر لزوم آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی و ستاد مدیریت بحران برای پیشگیری از وقوع خسارات جانی و مالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی نوریان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهارستان، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید تأکید کرد.

نوریان با اشاره به هشدار‌های مربوط به احتمال بارش‌های شدید و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو افزود: دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر، اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با حوادث احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی پایش مستمر حاشیه رودخانه‌ها، شناسایی نقاط پرخطر، بررسی موانع مسیر عبور آب و اطمینان از آمادگی نیرو‌ها و تجهیزات امدادی را ضروری دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهارستان همچنین بر اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به شهروندان تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌های احتمالی و حفاظت از جان و مال شهروندان شد.