معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی دولت برای آذربایجان شرقی از اختصاص ۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور برگزار شد با تشریح وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی استان اظهار کرد: تبریز از ظرفیت‌های گسترده گردشگری، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی برخوردار است و بازار تاریخی تبریز و روستای کندوان از جمله جاذبه‌های برجسته این منطقه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز افزود: این شهر شخصیت‌های برجسته‌ای را در حوزه‌های سیاسی، مذهبی، علمی و ادبی به ایران معرفی کرده است.

وی با اشاره به تمرکز منابع بانکی در تهران بر ضرورت اصلاح نسبت منابع و مصارف بانکی در استان‌ها تاکید کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در تهران متمرکز شده است؛ در حالی‌ که بسیاری از شرکت‌ها دفاتر مرکزی خود را در تهران مستقر کرده‌اند، اما کارخانه‌های آنها در سایر استان‌ها قرار دارد.

قائم پناه افزود: پیگیری‌هایی انجام شده است تا حساب‌های بانکی شرکت‌ها در استان محل استقرار واحد‌های تولیدی آنها متمرکز شود و منابع بانکی متناسب با نیاز‌های اقتصادی مناطق مختلف در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توزیع متوازن تسهیلات بانکی می‌تواند به توسعه اقتصادی استان‌ها، ایجاد اشتغال در مناطق مختلف و کاهش تمرکز جمعیت در تهران کمک کند.

وی با اشاره به شاخص‌های بازار کار آذربایجان شرقی اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته بود، اما حفظ این روند و بهبود شاخص‌های اشتغال نیازمند حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و طرح‌های تولیدی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش تعداد جواز‌های تاسیس صنعتی در استان گفت: تعداد جواز‌های تاسیس صادر شده که در بهار سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار مورد بود، در بهار سال ۱۴۰۵ به حدود پنج هزار مورد رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت و علاقمندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در استان است.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از طرح های صنعتی استان هنوز در مراحل ابتدایی پیشرفت قرار دارند افزود: تسریع در اجرای این طرح‌ها به حمایت مالی و تخصیص تسهیلات نیاز دارد و دستگاه‌های مسئول باید برای رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۶۵ هزار واحد صنفی در استان و افزایش این تعداد به حدود ۱۷۳ هزار واحد در بهار سال ۱۴۰۵ بر اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی تاکید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت منابع آبی استان گفت: از مجموع حدود ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون مترمکعب مصرف سالانه آب در آذربایجان شرقی، حدود یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی تامین می‌شود که این وضعیت ضرورت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری آب را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به سهم بالای کشاورزی در مصرف آب استان اظهار کرد: ارزش اقتصادی ایجاد شده به ازای مصرف هر مترمکعب آب در ایران با متوسط جهانی فاصله دارد و افزایش بهره‌وری آب می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی درآمد بخش کشاورزی را نیز افزایش دهد.

قائم پناه همچنین با اشاره به وضعیت بارندگی‌های اخیر و نقش سد‌های استان در تامین آب، بر ضرورت مدیریت پایدار منابع آبی و پیگیری طرح‌های تامین آب تاکید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور و استان اظهار کرد: تولید برق خورشیدی در کشور طی دو سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و ظرفیت این بخش در آذربایجان شرقی نیز از ۵۴ مگاوات به ۴۱۶ مگاوات افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز ۴۳۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان در دست احداث است که با بهره‌برداری از آنها، ظرفیت تولید برق پاک افزایش می‌یابد و می‌توان بخشی از ناترازی انرژی را کاهش داد.

قائم‌پناه ضمن قدردانی از مدیریت استان و فعالان این حوزه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل گفت: یکی از شاخص‌های مورد پیگیری رئیس‌جمهور، موضوع تحصیل و عدالت آموزشی است و یکی از مهمترین شاخص‌های ما، تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است تا فرزندان این مملکت از تحصیل بازنمانند.

قائم پناه افزود: خوشبختانه وضعیت استان در این زمینه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وی همچنین با اشاره به برخی شاخص‌های حوزه سلامت، زیرساخت‌های روستایی و خدمات عمومی استان، بر ضرورت حفظ نقاط قوت و بهبود شاخص‌هایی تاکید کرد که همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

وی تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن را از چالش‌های مهم کشور دانست و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی جاده‌ها شد.

قائم پناه با تاکید بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به تعهدات خود افزود: مصوبات اعتباری با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های مربوطه، استاندار و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تهیه و امضا شده‌اند بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری‌های لازم را برای تحقق تخصیص‌ها انجام دهند.

وی خطاب به مدیران استان تاکید کرد: لازم است اجرای تعهدات مصوب پیگیری شود تا منابع پیش‌بینی‌ شده به طرح‌های اولویت‌دار استان اختصاص یابد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مصوب تاکید کرد و گفت: در صورت بروز مشکل در اجرای تعهدات، موضوع باید از طریق استانداری و دستگاه‌های مسئول پیگیری شود تا موانع تامین مالی طرح ها برطرف شود.

وی با اشاره به اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان، توسعه واحد‌های تولید پلی‌اتیلن سنگین و طرح‌های مرتبط با بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری را از جمله زمینه‌های مورد توجه دانست.

وی همچنین از پیش‌بینی اعتبارات برای تکمیل طرح‌های راه‌سازی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و طرح های وزارت نیرو خبر داد و افزود: تکمیل بخش‌هایی از مسیر جلفا ـ کلاله، طرح های راه‌سازی در محور تبریز ـ ارومیه، تکمیل بیمارستان جایگزین بیمارستان شهدا و بهسازی بخش‌هایی از آزادراه زنجان ـ تبریز از جمله طرح‌های مورد توجه در برنامه اعتباری استان هستند.

وی در عین حال تاکید کرد که تامین مالی طرح انتقال آب ارس به دلیل اهمیت راهبردی آن، نیازمند پیگیری از مسیر‌های جداگانه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف تامین اعتبار است.