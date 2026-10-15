مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش جان فدا در رشت گفت: ایمان و ایستادگی ملت ایران، محاسبات دشمن را برهم زد.

ایمان و ایستادگی ملت ایران، برهم زننده محاسبات دشمن

ایمان و ایستادگی ملت ایران، برهم زننده محاسبات دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اجتماع مردمی جان‌فدایان ایران در رشت، با تأکید بر نقش ایمان، وحدت و ایستادگی ملت ایران در مقابله با دشمنان، گفت: حضور مستمر مردم در صحنه و پایبندی آنان به آرمان‌هایشان، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است.

سردار محمدرضا نقدی در اجتماع مردمی «جان‌فدایان ایران» در رشت، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، از ایستادگی و مقاومت ملت ایران تجلیل کرد و ایمان، وحدت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از عوامل اصلی ناکامی دشمنان دانست.

وی در این مراسم با درود به رهروان امام راحل (ره) و شهدا اظهار کرد: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود، معیار‌های تازه‌ای از شرافت، جوانمردی، بصیرت و آزادگی را به نمایش گذاشته و با ایمان و وفاداری به عهد خود با خداوند، در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به رویارویی ایران با قدرت‌های بزرگ نظامی افزود: ملت ایران در برابر قدرت‌هایی ایستاد که از امکانات و ظرفیت‌های گسترده نظامی برخوردار بودند، اما به گفته وی، این قدرت‌ها در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به اهداف اعلام‌شده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: براندازی نظام و تجزیه ایران از جمله اهدافی بود که دشمنان دنبال می‌کردند، اما این اهداف از همان روز‌های نخست با شکست مواجه شد.

سردار محمد رضا نقدی ادامه داد: پس از ناکامی دشمن در تحقق اهداف اولیه، اهداف دیگری نیز از سوی رهبران آن اعلام شد که این اهداف نیز یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شدند.

وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده به مواضع و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، گفت : شمار زیادی از تأسیسات و تجهیزات نظامی این کشور در جریان درگیری‌ها آسیب دیده یا منهدم شده‌اند.

سردار محمد رضا نقدی با تأکید بر اینکه پیروزی ملت ایران صرفاً به ناکامی نظامی دشمن محدود نمی‌شود، اظهار کرد: دستاورد مهم‌تر، تبدیل‌شدن ملت ایران به نمادی از آزادگی و دفاع از حقیقت در جهان است.

وی افزود: ملت ایران با ایستادگی خود توانسته است توجه بسیاری از ملت‌ها را به خود جلب کند و به‌عنوان یکی از پیشگامان مقاومت و دفاع از آزادگی شناخته شود.

این مقام نظامی با اشاره به تحولات بین‌المللی و انتقاد‌ها از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان ایران در عرصه بین‌المللی با انزوای بیشتری مواجه شده‌اند.

سردار محمد رضا نقدی ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با ادامه مسیر خود می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آزادگی و آزادی در میان ملت‌های جهان باشد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه سخنان خود با انتقاد از توجیه ناکامی‌های نظامی دشمن به دلیل کمبود تسلیحات اظهار کرد: مشکل اصلی دشمن صرفاً کمبود تجهیزات نیست، بلکه فقدان ایمان و انگیزه در میان نیرو‌های آن است.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان ایرانی با الگوگیری از شخصیت‌هایی همچون امام حسین (ع)، حضرت علی‌اکبر (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، روحیه ایثار و فداکاری را در مسیر دفاع از کشور تقویت می‌کنند.

سردار محمد رضا نقدی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه و شرکت آنان در مراسم و تجمعات مرتبط با خون‌خواهی رهبران شهید گفت: استمرار حضور مردم در میدان، نشان‌دهنده اعتقاد آنان به مسیر و آرمان‌هایشان است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در میان مردم ایران را می‌توان در عملکرد رزمندگان، نیرو‌های امدادی و کادر درمان نیز مشاهده کرد.

سردار محمد رضا نقدی با اشاره به پرستار شهیده مرضیه نبوی‌نیا، از فداکاری کادر درمان به‌عنوان نمونه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری یاد کرد و افزود: مردم ایران به راه خود ایمان دارند و با اتکا به همین باور، مسیر خود را ادامه خواهند داد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارزیابی‌ از توان نظامی آمریکا برای ورود به نبرد زمینی و دریایی، افزود : هزینه‌های سنگین چنین اقداماتی، محاسبات نظامی و سیاسی واشنگتن را با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به پیامد‌های احتمالی گسترش درگیری‌ها و خسارات اقتصادی ناشی از حملات متقابل اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با اعمال فشار اقتصادی، تحریم، محدودیت‌های دریایی و ایجاد اختلافات داخلی، انسجام جامعه ایران را تضعیف کند.

سردار محمد رضا نقدی افزود: دشمنان امیدوارند با ایجاد شکاف و اختلاف در داخل کشور، اهداف خود را پیش ببرند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و همبستگی در برابر این اقدامات ایستادگی خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تفرقه‌افکنانه تصریح کرد: ملت ایران با اتحاد و ایستادگی خود، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.

سردار محمد رضا نقدی در پایان سخنان خود با تأکید بر امیدواری به پیروزی نهایی ملت ایران، از خداوند خواست این روز را نزدیک‌تر کند و رهبر جمهوری اسلامی ایران را تا زمان ظهور امام عصر (عج) موفق، مؤید و منصور بدارد.