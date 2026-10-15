فرمانده انتظامی شهرستان چگنی از شناسایی و توقیف ۸ دستگاه ماینر قاچاق و تجهیزات همراه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و بازداشت دو متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شاپور گراوند در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با سوءاستفاده از شبکه توزیع برق عمومی، از طریق رصد دقیق و هوشمند، فعالیت‌های غیرقانونی در برخی واحدهای مسکونی را شناسایی کردند.

وی افزود: این واحدها که به صورت غیرمجاز به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) تبدیل شده بودند، پس از کسب مجوزهای قضائی و با حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، مورد بازرسی قرار گرفتند.

سرهنگ گراوند تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۸ دستگاه ماینر فاقد هرگونه مجوز قانونی، به همراه یک دستگاه مودم و تجهیزات جانبی کشف و توقیف شد. ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه توسط کارشناسان، بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی چگنی در پایان با اشاره به برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: در پی این عملیات، دو نفر از متهمان بازداشت شدند و پس از تکمیل پرونده مقدماتی، جهت طی مراحل رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.