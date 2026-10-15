نظرسنجی جدید فاکس نیوز نشان داد، ۶۴ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را قبول ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تارنمای هیل نوشت: نظرسنجی فاکس نیوز در بحبوحه افزایش نارضایتی از عملکرد ترامپ در مدیریت مسائل کلیدی نشان داد که فقط ۳۶ درصد عملکرد ترامپ را قبول دارند.

کاهش محبوبیت ترامپ به ویژه در بین رای دهندگان احتمالی ۴۵ سال و کمتر، افرادی با درآمد زیر ۵۰ هزار دلار و رای دهندگان غیرسفیدپوست و بدون تحصیلات دانشگاهی قابل توجه بود.

در بین پاسخ دهندگان جمهوری خواه، ۷۶ درصد عملکرد ترامپ را قبول داشتند و ۲۳ درصد مخالف آن بودند. در بین دموکرات‌ها میزان نارضایتی از ترامپ به ۹۸ درصد رسید و تنها دو درصد عملکرد رئیس جمهوری شان را قبول داشتند.

در عین حال، ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان مستقل گفتند که عملکرد ترامپ را قبول ندارند و تنها ۲۲ درصد آن را تایید کردند.

نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان کنترل تورم در دولت ترامپ را قبول داشتند. این میزان از رضایت از عملکرد ترامپ در مهار تورم تابستان گذشته، ۳۶ درصد بود.

مخالفت با رئیس جمهوری در مسائل دیگر، شامل نارضایتی ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان با مدیریت اقتصادی او، ۶۹ درصد از مسائل مربوط به تعرفه ها، ۶۴ درصد در موضوع سیاست خارجی و ۵۶ درصد مسائل مهاجرتی بود.

در خصوص کنترل امنیت مرزی، ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد ترامپ را قبول نداشتند و ۵۰ درصد آن را قبول داشتند.

کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ با محوریت کاهش قیمت‌ها برای رای دهندگان انجام شد. اما جنگ با ایران منجر به افزایش قیمت نفت شد که همین امر به افزایش هزینه‌های انرژی در سراسر آمریکا منجر شده است.

رئیس جمهوری آمریکا تصدیق کرده که ممکن است جنگ با ایران در انتخابات میان دوره‌ای کنگره در نوامبر برای او هزینه داشته باشد.

نظرسنجی فاکس نیوز در بازه زمانی ۹ تا ۱۲ اکتبر (۱۷ تا ۲۰ مهر) با مشارکت هزار و ۲۰۲ نفر از رای دهندگان واجد شرایط و با حاشیه خطای ۲.۵ درصد انجام شده است.