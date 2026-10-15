وزیر راه و شهرسازی در اجلاس وزیران حمل‌ونقل اکو در قزاقستان بر رفع موانع مرزی، گسترش پیوند‌های ریلی و جاده‌ای و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی تأکید کرد و تعیین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای اجرای توافق‌های حمل‌ونقلی کشور‌های عضو را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین اجلاس وزیران حمل‌ونقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در قزاقستان، پیشنهادهای ایران را برای ارتقای همکاری‌های ترانزیتی منطقه تشریح کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه اکو، توسعه ارتباطات جاده‌ای، ریلی و دریایی را زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی دانست.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بررسی میزان اجرای مصوبات اجلاس‌های پیشین و شناسایی موانع پیش روی همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

صادق، حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی و ادامه جابه‌جایی کالا در مسیرهای منطقه‌ای را از منافع مشترک کشورهای عضو برشمرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد دبیرخانه اکو آثار اختلالات امنیتی بر شبکه‌های حمل‌ونقل را بررسی و راهکارهای افزایش پایداری این مسیرها را ارائه کند.

کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها، تسهیل تشریفات گمرکی، هماهنگی اسناد حمل‌ونقل و تبادل اطلاعات میان مراجع مرزی از دیگر پیشنهادهای ایران بود.

صادق با اشاره به ازسرگیری فعالیت قطار اکو در مسیر ترکیه، ایران و ترکمنستان، این تجربه را فرصتی برای گسترش همکاری‌های ریلی کشورهای منطقه دانست.

وی اعلام کرد پل‌های آسیب‌دیده در مسیر ریلی یادشده با تلاش مهندسان ایرانی طی ۷۲ ساعت ترمیم و مسیر دوباره بازگشایی شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین اتصال ریلی آلماتی، تهران و استانبول را ظرفیتی برای توسعه تجارت و افزایش دسترسی کشورهای منطقه به بازارهای یکدیگر معرفی کرد.

وی بر بررسی موانع تعرفه‌ای، گمرکی و فنی و ایجاد سازوکار هماهنگ برای حرکت قطارها و ارائه خدمات ریلی منظم تأکید کرد.

صادق، بندر چابهار و اتصال ریلی آن به شبکه سراسری کشور را از ظرفیت‌های مهم ایران برای دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد دانست.

به گفته وی، پیوند بنادر با شبکه‌های جاده‌ای، ریلی و خدمات لجستیکی می‌تواند به تنوع‌بخشی مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی خواستار تدوین برنامه مشترک برای توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و چندوجهی با تعیین مسئولیت کشورها و زمان‌بندی مشخص شد.

وی همچنین تهیه گزارشی جامع از اجرای مصوبات قبلی و موانع باقی‌مانده را برای ارزیابی پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای ضروری دانست.

صادق تأکید کرد اجرای عملی توافقات حمل‌ونقلی اکو می‌تواند ضمن رونق تجارت و رشد اقتصادی، ارتباطات منطقه‌ای را تقویت و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را افزایش دهد.