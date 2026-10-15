فرماندار چرام در بازدید میدانی از روستا‌های سرتاوه، آبلک، شیخ هابیل، تل سیاه، چال باغ، آب چناران، اندرون و بیدانحیر مشکلات این روستا‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید علی وفایی‌مقدم با حضور در روستا‌ها بیدانجیر در خصوص وضعیت پل این روستا افزود: با توجه به تکمیل عملیات احداث پل، تنها بخش کوچکی از آن در محدوده استحفاظی شهرستان کهگیلویه نیازمند خاک‌ریزی است که در این راستا هماهنگی‌های لازم با فرمانداری شهرستان کهگیلویه صورت گرفته و این عملیات در اسرع وقت انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تامین آب شرب این روستا تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم از جمله لوله‌گذاری انجام شده است و با هماهنگی آبفای استان، نصب ترانس و راه‌اندازی پمپاژ در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق خواهد شد تا مشکل آب آشامیدنی منطقه مرتفع گردد.

فرماندار شهرستان چرام همچنین در زمینه رفع مشکلات ارتباطات و آنتن‌دهی در منطقه پشته زیلایی اظهار داشت: رایزنی‌های لازم با شرکت مخابرات و اداره‌کل فناوری اطلاعات استان در جریان است و این موضوع نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار دارد.