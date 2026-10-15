به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی دستور اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به معاون اقتصادی این سازمان مبنی بر بررسی نحوه تعیین قیمت پایه مزایده سهام عمده مدیریتی شرکت شفا دارو، فرآیند برگزاری این مزایده تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

بر اساس اعلام واصله درباره نحوه تعیین قیمت پایه مزایده سهام عمده مدیریتی شرکت شفا دارو و با توجه به بررسی موضوع در سازمان بازرسی کل کشور، معاون اقتصادی این سازمان طی مکاتبه‌ای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، بر توقف فرآیند برگزاری مزایده مذکور تأکید کرد.

در این مکاتبه، با هدف «نظارت بر حسن جریان امور»، بر توقف برگزاری فرآیند مزایده سهام عمده مدیریتی شرکت شفا دارو تا اطلاع ثانوی و انعکاس نتیجه بررسی و اقدامات انجام‌شده در اسرع وقت به سازمان بازرسی کل کشور تأکید شده است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع در زمینه وظایف نظارتی این سازمان و با هدف صیانت از حقوق و منافع عمومی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات در فرآیند واگذاری سهام صورت گرفته است.