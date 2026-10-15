بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان قم صبح امروز با پیام وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان صبح امروز با پیام وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

علیرضا کاظمی در این پیام خاطرنشان کرد: در کنار توسعه عدالت در دسترسی به آموزش، باید زمینه برخورداری برابر دانش‌آموزان از آموزش باکیفیت نیز فراهم شود و این موضوع نباید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد غفلت قرار گیرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: از ابتدای سال تحصیلی جدید، ۳۰ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل طرح‌های هنرستانی، درمانگاه فرهنگیان و مدارس نهضت ملی مسکن تحویل داده شده که ۲۰ طرح آن با مشارکت خیرین بوده است.

احمدرضا اجتهادی افزود: تا پایان امسال ۲۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

وی درباره هزینه ساخت مدرسه خاطرنشان کرد: هزینه ساخت یک مدرسه دوازده‌کلاسه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و تقریباً هر کلاس بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد.

درادامه این همایش سخنگوی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: ۱۷۰ هزار نفر با شرکت در پویش «بساز مدرسه» ۱۶۰ میلیارد تومان برای ساخت و بازسازی مدارس میناب اهدا کردند.

ابوالفضل هندویان افزود: در اول مهرماه امسال، بالغ بر ۱۳ هزار کلاس درس در قالب ۲۴۳۰ مدرسه توسط خیرین ساخته و تحویل دانش‌آموزان شده است.

در پایان این همایش از بیست خیّر مدرسه ساز تجلیل و از کتاب هدیه سبز با موضوع زندگی احمد گیوه چیان، خیّر مدرسه ساز استان که ششمین مدرسه را هم درحال ساخت دارد رونمایی شد.