مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی مازندران در عملیاتی اطلاعاتی، یک زوج متهم به فریب طلافروشان با اقلام تقلبی را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک زوج متهم به کلاهبرداری و کشف مقادیر قابل‌توجهی ایران‌چک، دلار و اقلام جعلی از خودروی آنان خبر داد.

سرهنگ سامع خورشاد گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی درباره فعالیت یک زوج کلاهبردار با استفاده از اقلام تقلبی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد این زوج که ساکن یکی از شهر‌های پایتخت بودند، قصد داشتند با استفاده از اقلام جعلی، طلافروشان را فریب دهند و از آنان کلاهبرداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: مأموران اداره عملیات ویژه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد متهمان، خودروی سواری اطلس آنان را در یکی از شهر‌های بزرگ استان متوقف و هر دو نفر را دستگیر کردند.

به گفته سرهنگ خورشاد، در بازرسی از خودرو، ۲۰۰ عدد ایران‌چک تقلبی ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۰۰ دلار جعلی، یک شمش تقلبی، سه النگو و یک ربع‌ سکه با ضرب جعلی و ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی کشف شد.