به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت:با اشرافیت اطلاعاتی و رد زنی‌های کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان و با هماهنگی‌های قانونی از یک جایگاه سوخت در شهرستان تعداد ۳۰ قطعه کارت سوخت غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: در همین رابطه یک دستگاه خودرو سبک و یک دستگاه خودرو سنگین توقیف و ۲ نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور خاطرنشان کرد: در این خصوص تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.