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کنگره سهروزه تخصصی سرطان و بازسازی پستان با حضور حدود ۱۵۰ جراح از سراسر کشور در آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کنگره سهروزه تخصصی سرطان و بازسازی پستان با حضور حدود ۱۵۰ جراح از سراسر کشور در سالن همایشهای بیمارستان شمال آمل برگزار شد.
در این کنگره، تازهترین روشهای درمان سرطان پستان و تکنیکهای بازسازی پستان پس از جراحی بررسی شد و پزشکان درباره عوامل خطر، راههای پیشگیری و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری به تبادل نظر پرداختند.
یکی از متخصصان حاضر در این کنگره با اشاره به شیوع سرطان پستان در میان زنان گفت: برآورد میشود از هر هشت زن، یک نفر در طول زندگی به این بیماری مبتلا شود. به گفته وی، تشخیص بهموقع نقش مهمی در انتخاب درمان مناسب و افزایش احتمال درمان کامل دارد.
وی سابقه خانوادگی، سبک زندگی، تغذیه و مصرف غذاهای فرآوریشده را از موضوعات مهم در زمینه خطر ابتلا دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی و توجه به علائم هشداردهنده تأکید کرد.
این متخصص با اشاره به دسترسی به روشهای استاندارد درمان سرطان پستان در ایران افزود: جراحی و روشهای بازسازی پستان از جمله حوزههایی است که در این کنگره مورد بررسی قرار گرفت.
متخصصان همچنین تأکید کردند که سرطان پستان فقط مختص زنان نیست و مردان نیز باید نسبت به علائم احتمالی حساس باشند و در صورت مشاهده نشانههای مشکوک برای بررسی پزشکی مراجعه کنند.
تشخیص زودهنگام، درمان مناسب و استفاده از روشهای جراحی و بازسازی، از محورهای مورد تأکید پزشکان در این کنگره بود.
گزارش از مهدی غلامی