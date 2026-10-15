به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد مدیریت بحران اردستان در فرمانداری این شهرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و ۱۰۰ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: مجموعه اقداماتی که در استان اصفهان برای پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران انجام شده، به کاهش ۵۰ درصدی حوادث شهری درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته منجر شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته گرامیداشت مدیریت بحران افزود: تلاش کردیم این هفته از یک مناسبت تقویمی به رویدادی عملیاتی تبدیل شود؛ به همین منظور بیش از ۱۲ هزار نیرو در سراسر استان، مانور‌های مدیریت بحران را در نقاط مختلف پرخطر اجرا کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت رودخانه‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و ۱۰۰ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. همچنین ۱۱ کیلومتر از رودخانه‌ها نشانه‌گذاری شده و ۹۶۶ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها برای تعیین تکلیف، در مرحله بررسی و مطالعات اولیه قرار دارد.

شیشه‌فروش با اشاره به شناسایی سازه‌های پرخطر در حریم و مسیر رودخانه‌ها تصریح کرد: در استان اصفهان ۵۲۴ سازه پرخطر شناسایی شده که تاکنون ۲۷ مورد از آنها اصلاح شده است. اصلاح و رفع خطر سایر سازه‌ها نیز به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال ۵۲۱ مورد تخلف در بستر و حریم رودخانه‌های استان شناسایی شده که بیشترین موارد مربوط به تصرف اراضی بوده است.