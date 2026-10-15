قائم‌مقام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از برنامه این سازمان برای ایجاد نمایشگاه دائمی گوهرسنگ‌های ایرانی در یکی از دفاتر خارجی خود با هدف معرفی محصولات داخلی و توسعه فرصت‌های تجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین افشاری در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی پنج سال گذشته در چارچوب سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور گفت: صنعت گوهرسنگ در حوزه آموزش، آشنایی با بازار و توسعه تجهیزات، به سطح قابل قبولی از پیشرفت رسیده است و اکنون باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه تقویت ساختار‌های صنفی و توسعه بازار این محصولات فراهم شود.

وی افزود: در یک سال گذشته، نشست‌های متعددی با فعالان صنعت گوهرسنگ برگزار شده و آسیب‌شناسی مسائل این حوزه نشان می‌دهد که سامان‌دهی تشکل‌های صنفی، یکی از موضوعات مهم برای بهبود فعالیت حرفه‌ای و تقویت همکاری میان فعالان این صنعت است.

تشکل واحد صنفی برای فعالان گوهرتراشی در دستور کار

قائم‌مقام ایمیدرو با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی در حوزه گوهرسنگ گفت: تشکیل یک تشکل واحد برای فعالان گوهرتراشی با همکاری مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

افشاری افزود: شکل‌گیری چنین تشکلی می‌تواند به هماهنگی بیشتر فعالان، پیگیری منسجم‌تر مسائل صنفی و فراهم شدن زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی این بخش کمک کند.

تسهیلات کم بهره برای خرید و ارتقای تجهیزات گوهرتراشی

وی تأمین مالی و دسترسی فعالان به تجهیزات مورد نیاز را از دیگر محور‌های برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت برشمرد و گفت: هماهنگی‌هایی با یکی از بانک‌ها برای پیش‌بینی تسهیلات مناسب و کم‌بهره به‌منظور خرید تجهیزات گوهرتراشی انجام شده است.

افشاری با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان این حوزه ادامه داد: با تکمیل هماهنگی‌های لازم، تلاش می‌شود زمینه بهره‌مندی فعالان صنعت گوهرسنگ از این تسهیلات فراهم شود تا امکان نوسازی و ارتقای تجهیزات و توسعه فعالیت‌های تولیدی آنان تقویت شود.

توسعه بازار‌های خارجی گوهرسنگ‌های ایرانی در دستور کار ایمیدرو

قائم‌مقام ایمیدرو همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای دائمی عرضه و معرفی گوهرسنگ‌های ایرانی در یکی از دفاتر خارجی این سازمان خبر داد و گفت: توسعه بازار، معرفی توانمندی‌های داخلی و فراهم کردن زمینه دسترسی به بازار‌های جدید، از موضوعات مورد توجه در برنامه‌های آتی صنعت گوهرسنگ است.

وی افزود: ایجاد نمایشگاه دائمی در خارج از کشور می‌تواند بستری برای معرفی محصولات ایرانی به فعالان اقتصادی و خریداران خارجی و تقویت فرصت‌های تجاری این حوزه فراهم کند.

افشاری در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان، استادان و صاحب‌نظران در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت اظهار داشت: ایمیدرو از پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های تخصصی فعالان حوزه گوهرسنگ استقبال می‌کند و تلاش خواهد کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، زمینه توسعه بازار و افزایش اشتغال در این صنعت را فراهم سازد.