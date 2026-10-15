هم‌زمان با فرارسیدن روز پرستار، ایستادگی پرستاران خمین در روز‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان روایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌زمان با فرارسیدن روز پرستار، روایت ایستادگی پرستاران خمین در روز‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از روز‌هایی حکایت دارد که در سایه تهدید و حملات، کادر درمان با تکیه بر تعهد حرفه‌ای و مسئولیت انسانی، لحظه‌ای از مراقبت بیماران غافل نشدند.

بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) خمین در روز‌های پراضطراب جنگ، شاهد تلاش مدافعان سلامت برای تداوم خدمات درمانی بود؛ روز‌هایی که نگرانی از حملات، دغدغه سلامت خانواده‌ها و اضطراب برای امنیت همکاران، در کنار مسئولیت رسیدگی به بیماران، شرایطی دشوار را برای پرستاران رقم زده بود.

در این میان، پرستاران با وجود نگرانی‌ها و فشار‌های روانی ناشی از شرایط جنگی، به وظیفه خود ادامه دادند؛ ایستادگی‌ای که جلوه‌ای از تعهد جامعه پرستاری به حفظ جان انسان‌ها و استمرار خدمات درمانی در شرایط بحرانی بود.

در بخش دیگری از این روایت، یاد و خاطره دو پرستار شهید، عاطفه سهرابی و لیلا محمدی، گرامی داشته می‌شود؛ دو نامی که در حافظه جامعه پرستاری خمین با روز‌های تلخ جنگ و داغ فقدان همکارانشان پیوند خورده است.

روز پرستار، امسال در خمین، فراتر از یک مناسبت تقویمی، فرصتی برای بازخوانی روایت فداکاری و مسئولیت‌پذیری پرستارانی است که در روز‌های دشوار جنگ، در کنار بیماران ماندند و اجازه ندادند دشواری‌ها، چرخه خدمت‌رسانی را متوقف کند.