مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، هزار و ۱۶ مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی و زمین‌های بازی در استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: در بخش ارزیابی انطباق علاوه بر بازرسی از تجهیزات شهربازی و زمین‌های بازی، ۳ هزار و ۵۱۸ مورد بازرسی از طرح طا‌ها و ۹۷۵ مورد بازرسی از واحد‌های تولیدی انجام شده است.

وی افزود: در این مدت هزار و ۳۹۸ نمونه از واحد‌های تولیدی آزمون و یک هزار و ۲۷۰ مورد نمونه‌برداری از این واحد‌ها انجام شد، همچنین ۱۲۵ مورد نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبه‌های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر در مراکز عرضه لوازم خانگی صورت گرفت.

قیصی پور ادامه داد: در بخش آسانسور نیز ۶۹۲ مورد تأیید ایمنی کیفیت آسانسور صادر و هزار و ۱۴۶ مورد بازرسی نظارتی از آسانسور‌ها انجام شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان تصریح کرد: همچنین در شش‌ماهه نخست امسال ۳۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر، ۵۲ پروانه تمدید و ۷۹ پروانه تعلیق یا ابطال شده است. در همین مدت ۲۹ گواهی انطباق معیار مصرف انرژی صادر شد.

وی می‌گوید: در حوزه اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس، ۵ هزار و ۷۳۳ وسیله توزین سبک مورد استفاده در دادوستد عمومی آزمون شد، همچنین یک هزار و ۴۸۴ نازل جایگاه‌های عرضه سوخت مایع بنزین و گازوئیل، ۴۱۳ باسکول وسایل نقلیه چرخ‌دار جاده‌ای، ۱۲۰ نازل جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و ۷۰۸ مورد کم‌فروشی بسته‌بندی‌شده در آزمون پیش‌بسته‌بندی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

قیصی پور اضافه کرد: در بخش آموزش و استانداردسازی نیز ۶ هزار و ۵۵۰ نفرساعت آموزش کارکنان اداره‌کل استاندارد، ۳ هزار و ۳۳۴ نفرساعت کارآموزی و آموزش مدیران کنترل کیفیت، ۲۶۰ نفرساعت آموزش کارشناسان استاندارد و ۱ هزار و ۶۹۶ نفرساعت آموزش سایر افراد ثبت شده است.

وی بیان داشت: همچنین در بخش حقوقی، ۱۲۶ مورد پیگیری قضایی صورت‌جلسات توقیف، ۱۸ پرونده توقیفی منجر به ارجاع به مرجع قضایی و ۱۰ مورد پیگیری شکایت واصله درباره کالا‌های مشمول استاندارد انجام شده است.