به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان حوزه سلامت و کادر درمان در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند پرستاران و کادر درمان در مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه قدردانی و بر اهمیت جایگاه پرستاران، ضرورت حمایت از کادر درمان و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.